原來男人「這樣做」最有魅力？女生不說、卻最在乎的閨房祕密，答案竟然一面倒！

你知道嗎？當性愛關係不協調，可能進一步破壞兩人感情，尤其對於女生而言，在兩人關係裡在意的比男生還要多。究竟如何才能展現男性魅力，成功勾起女伴的慾望？兩性網紅YouTuber「小哥哥艾理」也實際透過街訪進行調查，結果答案意外一面倒，原來女性在意的既不是時間、也不是技巧，最大的重點竟然是「這件事情」。

想在親密關係中喚醒另一半的慾望，就要先找回男性魅力才行。 圖片來源／unsplash.com

網紅「小哥哥艾理」在個人頻道YouTube影片中街上訪問女性朋友：「你們覺得好的關係，是多少次剛剛好？」答案意外一面倒，女生們幾乎都回答：「品質夠的話，不用很多次就會滿足了。」原來關於親密關係，品質才是女生關注的重點。簡單來說，男友最充滿魅力的時刻，就在於用心投入、並堅持到最後一刻的過程。畢竟女生有滿足及被愛的感受，真心和體力構成的品質才是關鍵，最後小哥哥艾理也分享自己提升體力的小撇步，影片一出立刻引起男性網友許願分享。

翻攝自兩性網紅「小哥哥艾理」YouTube頻道

「30歲之後精神、體力真的都有差！」「工作壓力大，希望體力可以變好」沒錯，儘管有一顆熱情的心，許多男性也紛紛感嘆，因為工作、年紀的關係，體力真的每況愈下。但其實就像影片中小哥哥艾理分享的，除了透過運動之外、適當的飲食，也不失為幫助提升男性體力，找回自信的方式之一。

翻攝自兩性網紅「小哥哥艾理」YouTube頻道

而對於「小哥哥艾理」影片中分享的瑪卡，由於市面上的相似產品眾多，要如何做選擇？藥師林東慶表示：「瑪卡的確對於調整體質或是增強活力有幫助，但一定要選擇瑪卡含量超過2500毫克的才會足量有感，並且要複方添加2500毫克的精胺酸才會對體力有幫助。」

翻攝自兩性網紅「小哥哥艾理」YouTube頻道

最後必須說，愛情若是想要走得長久，就得互相體諒另一半的感受、並用心提升每次的親密關係品質，才能讓感情更升溫喔！