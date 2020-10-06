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同居交往AA制 她發現男友「惡劣行為」心碎滿地

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生覺得錢包每天都少錢，沒想到一切都是枕邊人所為。 示意圖／ingimage
女大生覺得錢包每天都少錢，沒想到一切都是枕邊人所為。 示意圖／ingimage

每個人在感情中都有自己的地雷，如果發現男友這種行為你忍的下去嗎？女大生在《Zuvio》發文，她跟男友一起租小套房，當初說好AA制，房租用電都一人一半，近日女大生總覺得錢包少錢，起初她以為是自己粗心大意，沒想到某天起床，她發現男友在翻她的包包，女大生崩潰直言「現在我只會想到他偷了我的錢，我該怎麼辦.....?」

原Po解釋，她跟男友一起租小套房，她自己有打工，但男友沒有，所以男友都是跟家人拿錢，當初也說好AA制，房租用電都一人一半，男友沒有任何異議。而最近原Po常常覺得錢包少錢，原Po表示「我原本以為是我在外面掉的，畢竟我蠻常丟三落四的，但我覺得錢少的速度真的太不可思議，我覺得不可能」。

原Po表示，「這幾次我都是晚上回到家就檢查錢包，確定好錢的數量後去睡覺，隔天一早，我錢包原本有2000，瞬間變1000」，她問男友有沒有拿錢，男友都不承認，某天她刻意早起，發現男友在翻她的包包，並從錢包中拿出500元， 原Po立馬大喊「為什麼拿我的錢？」，男友這才坦言，他爸媽最近沒給他錢，他沒錢吃飯才這麼做。

原Po不解的說「但我不懂為什麼他不先找我討論？ 這種事情可以事先跟我說吧？ 總之他說錢之後會還我，但我覺得這樣的感情真的有點裂縫...」，她表示現在彼此看到都有點尷尬，她會一直想到男友偷錢的事，她詢問該怎麼辦？

網友看完回應「這樣的偷竊行為基本上改不掉，嘴巴說會改，實際上一直持續偷」、「今天偷錢，明天就會偷人，還不承認，他偷的還有你的青春」、「手腳不乾淨的話還是盡早離開比較好」、「但因為你們住在一起，不知對方是不是恐怖情人，所以還是先不要激怒對方」、「分手吧，不要以為這只是小事」。

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