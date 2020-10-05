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中秋邀請男友到家烤肉 他竟「語出驚人」嫌棄：怎麼那麼難吃

聯合新聞網 / 綜合報導
爸媽邀請自己的男友一起烤肉，沒想到男友不但沒幫忙準備食材及烤肉，還直接表示長輩給他的肉難吃、已烤焦。 烤肉示意圖／ingimage
爸媽邀請自己的男友一起烤肉，沒想到男友不但沒幫忙準備食材及烤肉，還直接表示長輩給他的肉難吃、已烤焦。 烤肉示意圖／ingimage

許多人會趁中秋連假與親友們一起烤肉，相互聯繫情感。但有一名網友發文分享，爸媽邀請自己新交的男友一起來烤肉，但沒想到男友不但沒幫忙準備食材及烤肉，更直接表示長輩給他的肉難吃、已烤焦，讓原PO傻眼崩潰，當天就和男友提分手

原PO在論壇「Zuvio 校園」發文抱怨，表示當時爸媽邀請男友來家裡烤肉時，還很開心，因為這代表爸媽接受這個男友。沒想到對方來了之後，就一直坐在椅子上等其他人烤肉給他吃，完全沒有想幫忙烤的意思，但看在男友是以客人的身份出席，所以原PO的爸媽也不太計較。

但令原PO最傻眼的是，當媽媽主動遞了一塊剛烤好的肉給男友吃，對方吃了一口竟抱怨「怎麼那麼難吃，還烤焦！」讓原PO當下傻眼到不行，直呼「那是我爸烤的肉欸，你直接在大家面前嫌棄難吃？更扯的是一點悔意都沒有，還跟我點餐說只吃牛肉，不要太熟，我看我爸媽臉都僵了……」。

事後，原PO雖有和男友提及這件事，並強調「我覺得你這樣的態度不好，那是我爸媽，你也不該明講說很難吃，他們會受傷」。但對方還擺明自己沒錯，讓原PO氣的要他收拾東西滾回去，並果斷提出分手。

對此，許多網友們紛紛回應表示，「滿幸運的，提早發現也好，不然之後要分可能還有更多問題」、「很沒禮貌，家教不好，分吧」、「太年輕了嗎？感覺是家中獨子」、「這種的早發現也好」、「還好你們分了，這種男生真的不優，沒有家教得一律biss（必死的諧音）謝謝」、「我覺得妳很讚，有些人可能會因為還愛著對方，有點無法立刻放手」。

烤肉 分手 中秋

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