「不能讓小孩喝星巴克就不生」她跟男友吵翻：價值觀正確嗎？

近年物價飛漲，對年輕人而言，成家立業、養育小孩是一大壓力。有網友表示，最近與男友為了生子議題吵架，男友主張「無法讓小孩喝星巴克就不要生」，讓她相當不解，認為這種價值觀不正確。其他網友則相當傻眼，直言「你們吵這個只讓人覺得搞不懂狀況而已」。

有網友在PTT發文表示，最近與男友在生子議題上有點衝突，她認為生小孩最重要的是教育觀念與陪伴，但男友卻認為「如果無法讓小孩喝星巴克就不要生」，並主張這代表生活品質，男友也覺得「沒辦法讓小孩買IPAD來用的話不要生」。

該網友相當傻眼，詢問「大家覺得這樣子的價值觀正確嗎？真的要讓小孩喝星巴克、用IPAD才能生嗎？我自己從小到大也是大學才有手機」。

其他網友則認為，每個家庭的教育方式不一樣，沒有誰對誰錯，但該網友解釋，男友家的生活水準與自己差不多，但男友卻認為「喝星巴克、用IPAD的生活比較好」。

有網友留言「你要過甚麼生活是你的事情，他也有他的評估」、「其實都沒有錯，他的小孩他負責」、「每個人的價值觀不一樣，自己覺得可以就行了」、「現在人也說小孩不能打罵，我小時候都被打到懷疑人生，現在也好好的」。

還有網友直言「說真的，小孩本來就不建議喝咖啡，你們吵這個只讓人覺得搞不懂狀況而已，聊點別的吧」、「沒正常點的朋友和話題了嗎？」、「認真講，其他條件一樣情形下，能被有錢人生的話，會有人故意選窮人當父母嗎？你真的覺得他有錯嗎？」、「爭論這個只會覺得你們真的了解什麼對小孩好嗎」、「小孩拿父母的錢出去炫耀的意思嗎？」