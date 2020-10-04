愛上「月領24K」的40歲大叔 高中妹堅持要嫁：他很上進了
熱戀期的少女很容易被愛情衝昏了頭！近日一名女網友發文求助，表示她的妹妹今年高中畢業，吵著要嫁給一位40歲的大叔，但對方月薪只有2萬4，對未來也沒有目標和規劃，家人都很反對妹妹嫁給這位大叔，但妹妹表示「他已經很有上進心了」，還大哭大鬧甚至說要私奔，讓原PO一家人相當苦惱，發文表示「誰可以來幫幫我妹妹！她要跟爛人跑了」。
原PO日前在臉書粉專「靠北女友」發文表示，自己有一個今年高中畢業的妹妹，上周居然帶一位40歲的大叔回家，並宣布要結婚了，讓全家人難以置信，後來聊天得知，妹妹男友還是一個月薪24K的工廠作業員，原PO忍不住吐槽「一個中年男子混了一輩子只有2萬4」，沒想到妹妹幫男友說話「他已經很有上進心了」，因為男方當初在家啃老到三十歲，現在有工作已經很好了。
原PO的爸爸也質疑男方是否有能力養家，「女兒之後要在家顧小孩，你這樣的薪水夠用嗎？」妹妹男友則回答「岳父你放心啦」，未來小倆口住小套房就好了，現在套房很便宜才幾千塊，絕對夠用。
原PO也透露，妹妹男友不僅說話粗俗，在家裡還抽涼菸，菸蒂走到哪裡就丟到哪裡，原PO的媽媽邊清理菸蒂邊搖頭。等男友離開後，全家人都在勸不要和這名大叔結婚，但妹妹當場情緒崩潰，任何話都聽不下去。
後來原PO無意間發現妹妹在收拾行李，並和高中同學打電話表示「要私奔了」，讓原PO很苦惱，並發文求助「請問大家要如何勸說我妹妹，讓她回心轉意留在家裡？」
貼文曝光後，網友紛紛回應「24000我連自己都養不起，小朋友真的是小朋友」、「走火入魔聽不進就讓她受傷一次吧」、「現在只能跟妳妹說，保護措施先做好，其他的問題半年之後再說，應該不用半年妳妹就回家了」、「不痛一次怎麼記取教訓」、「暈船了～男生應該有過人之處」、「天啊，我的三觀重新被刷新了...無上限啊」。
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