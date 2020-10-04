他抱怨「女友超愛發IG」很崩潰 獲67%網友認同「真的很煩」

自從社群軟體越來越發達後，有些人不管做什麼事都要拍張照、發個文或限時動態，同行友人還要負責幫忙拍照拍到滿意，讓人超崩潰。就有一位網友抱怨「女友太愛發IG」，細數女友po文的種種情境，連網友看完都覺得煩。

這位網友在學生論壇「Zuvio校園」表示，「舉凡吃飯、逛街、看電影，各種不管是可以拍不能拍的，她、都、要、拍，我覺得她根本就是IG殭屍。」原po舉一天約會行程為例，從女友化完妝準備出門、搭上男友機車、到餐廳吃飯，接著去看電影、逛街，每個行程女友都可以發2~3則限時動態。

而讓原po最崩潰的當屬吃飯行程，「菜還沒上之前要我幫她跟餐廳拍照，她在擺POSE的時候我快門必須一直按，按了五分鐘之後給她看成果，如果不滿意就無限輪迴，有滿意的照片之後她就開始發文，菜來了我也不能吃，因為她要先拍照，但她還在打字發文，接著就是等她的相機先把菜『吃完』，我這時候如果滑手機就會被罵。」

而一天行程結束後，他女友會再把今天拍的全部照片寫成一篇文，並加上各種表情符號，讓原po直呼「我的心，真的很累」，也表示已經嘗試溝通但無果，女友會以「只是想認真經營生活」回擊，讓原po投降「我只能認輸」。

有趣的是，這篇文下方還設有投票區塊，在518票中，有67.6%網友投「看完也覺得煩」、21.8%網友投「無言」、8.9%網友認為「我覺得還好」，還有1.7%網友投「其實我女友也是」。

不只是男網友受不了這種無時無刻都要po文的行為，連女網友也表示「身為女性不能接受這種已經不近人情了，一邊喊鼻鼻一邊折磨有點誇張了」，許多網友也直言對這種貼文沒興趣，「看到限動是點點的，或內容都差不多（沒吸引力的）通通滑走」、「直接封鎖，不會看」。