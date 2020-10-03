女友點麵線「放滿香菜」男怒提分手：很臭！整碗都被污染了

情侶間難免會產生摩擦，這時候溝通就相當重要，如果能順利交換彼此想法，有效溝通，才有辦法繼續走下去。但是分手的理由也有百百種，如果不愛了，什麼都可能是理由！有一名女網友表示，與男友去吃麵線時，因為喜歡吃香菜，請老闆多加一點，沒想到男友討厭吃香菜，要求分手，讓網友看了都傻眼。

女網友在臉書「靠北星座」投稿，表示日前和男友一起去吃蚵仔麵線，結果在點餐的時候，因為自己喜歡吃香菜，請老闆多加一點，但老闆可能沒有仔細聽，兩碗都放了很多香菜，男友一看到自己的麵線上面滿滿的香菜，瞬間變臉，充滿怒氣的指責她「整碗麵線都被香菜污染了，很臭！你要我怎麼吃」。

原PO則和男友表示夾起來就好，男友則要她再去叫一碗，要她把原本這碗充滿香菜的麵線吃掉，老闆娘似乎也聽到對話內容，表示要幫忙上一碗沒有香菜的，沒想到男友冷冷的說不用，就騎車走了，留原PO自己在店裡，老闆娘看她難過，還連忙安慰。

事後原PO便聯絡不上男友，她傳訊息和男友道歉，表示自己不知道不喜歡吃香菜這件事，也特別說明下次會特別注意，但是男友卻不領情，要跟她分手，而且還要原PO未來找一個能一起吃香菜的人，最後還再次強調這輩子最討厭吃的食物就是香菜，看別人吃都痛苦，尤其是自己女友，看到這分手理由，讓原PO相當不能接受。

其他網友看了也說「香菜錯了嗎...」、「這種直接放生吧 浪費時間跟青春」也有人認為「現在的人分手理由，跟本進化到神領域了，什麼樣的理由都不稀奇了，這種就不用撿回來了，下次還是會分啊…」、「每件事情的發生總會有原因，絕不會這樣為了香菜而分手，絕對沒有突然，肯定是醞釀了一段時間，香菜事件只是引爆問題的導火線」。