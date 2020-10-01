快訊

永福樓歇業一年半 董座心情低落「借酒澆愁」因病辭世

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男遭劈腿！怨女友爸媽塞50萬加一台車做補償 網友不領情

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友抱怨被女友劈腿，沒想到對方家人竟然給他50萬元再加上一台車做補償，但其他網友們卻質疑內容真實性。 圖／ingimage
一名男網友抱怨被女友劈腿，沒想到對方家人竟然給他50萬元再加上一台車做補償，但其他網友們卻質疑內容真實性。 圖／ingimage

情侶交往最怕遇到劈腿，若發生了你會怎麼處理？一名男網友發現被女友戴綠帽，沒想到她的家人竟然用金錢和物資做為補償，讓男網友超傻眼，直呼這是什麼價值觀。

這名男網友在臉書「靠北女友my girl」貼文表示女友只要遇到問題，動不動就想用錢來解決，沒想到就連她的家人也是如此。他說之前發現女友劈腿，但父母不是罵她，反而是開了一張50萬元支票再加上一台車給原PO做為補償，然後要他閉嘴乖乖分手就好，不要宣傳也不需要簽合同，讓他非常無言。

原PO痛批一家人都是一個調，「愛情價值就這樣是不是？」只不過貼文一出網友們全歪樓留言，「如果可以我要錢跟車，然後換個地方重起爐灶」、「我覺得對方家長條件開的還不錯，但是我要賓士」、「分了還有東西補償不錯了啊，是還要靠北什麼」、「開中古車還有配50萬，很好了啦」、「分手還有錢可以拿，不拿白不拿」。

還有許多人質疑故事的真實性，「又再幻想了」、「需要介紹精神科醫生給你嗎？你的幻想症越來越嚴重了」、「八點檔新劇情？」、「你在做白日夢嗎？孩子，大陸劇別看太多」、「每日一創作」、「真好，夢裡什麼都有」。

愛情 分手

延伸閱讀

已婚警官與女友出國旅遊、上摩鐵被抓 法官判賠35萬

藉口友人女友被調戲要押人求賠償金 南警循線偵破

和緋聞女友安心亞合作 阿KEN「天天都心動」

誰牌品差？打麻將當莊「連到13」爽撂1句 女友爸爸拍桌要他滾蛋

相關新聞

男遭劈腿！怨女友爸媽塞50萬加一台車做補償 網友不領情

情侶交往最怕遇到劈腿，若發生了你會怎麼處理？一名男網友發現被女友戴綠帽，沒想到她的家人竟然用金錢和物資做為補償，讓男網友超傻眼，直呼這是什麼價值觀。

【子供藝廊】何理互動作品〈觀月計畫#define Moon_〉

2020寶藏巖光節「相依的總和」於寶藏巖國際藝術村（台北市汀州路三段230巷14弄2號）展至11月8日，10月31日、11月1日「簡單市集」樂齡專場導覽。

2020第一屆台灣房屋親情文學獎開跑

●主辦單位：台灣房屋、聯合報 ●文類、字數：散文，500~800字為限。 ●獎額： 首獎一名，獎金三萬元 二獎一名，獎金二萬元 三獎一名，獎金一萬元 佳作十名，獎金各五千元 以上得獎者除

【美味記憶】翎／人生麻薏湯

炎熱的夏季彷彿走向尾聲，每年夏季，熱島效應讓繁華的都市顯得酷暑難耐，此時若是能到冰店點上一碗滿是配料的剉冰，讓下肚的沁涼澆熄體內的叢林大火，再好不過。說到小時候的夏日，聯想到的除了堅挺如山的剉冰以外，

初約會吃8千元燒烤！女讚「物超所值」 吃完閃人獨留男結帳

第一次與異性約會要去選擇哪種餐廳用餐比較適合？有網友分享第一次與女方去吃燒烤，女生選了一家價格不便宜的餐廳，最後2人一共消費8415元，女方還不斷稱讚這家餐廳「物超所值」，沒想到結帳時女方竟直接走到店外，獨留網友一人結帳，這讓他越想越生氣，最後他將這段超背劇的經過分享在網路上，也引來許多網友分享自己的約會經驗。

U值媒／中年過後我還是願意先向你告白

我們在婚姻和現實裡努力地活著，沒辦法像戲劇演出那樣精彩，一個場景充滿了甜蜜，下一個場景又十足衝突著，真正的生活是平緩又安靜地前進著，有時沉悶到我們會忘記生活在同一個空間的對方，話到嘴邊想要分享，但想想好像也不怎麼有趣，自己又沈默了下來。時間久了，我們習慣體貼對方，累了要早點休息，餓了要多吃一點，關心沒有少過，但是令人心動的話卻好久好久不再聽見，彷彿好幾個世紀那麼長吧。

客人進店「通通免費」！母頭痛女兒顧店惡行 網友暴動：她幾點上班？

家中如有經營公司、商店，難免會有小孩來當「小幫手」的機會，但有媽媽對這種情況直說「好害怕」，因為讓女兒來顧店的話，很可能出現「整間店被搬空」的狀況！

精神疾病患者適合結婚嗎？紀錄片《婚姻計畫》探討愛與婚姻

《婚姻計畫》是由阿提雅・阿特薩德（Atieh Attarzadeh）和荷桑・伊斯萊米 （Hesam Eslami）兩位伊朗導演所拍攝的紀錄長片，記載位於伊朗首都德黑蘭的一間精神療養院中，院方試圖推動的一項實驗計畫。

【女性心聲】王大可／花開的盼望

四十歲生日一早，莫名心情低落，眼淚不由自主落下。 並非感嘆年華的逝去，也並非人生突遭變故，而是一種心靈的空虛，像顆吹不破的泡泡自心中湧現，把胸口壓制住的同時，一併擠出淚水。 生活的腳步是緊湊而凌亂

【生活點滴】張子筑／向日葵之約

一大片嫩綠的花苗帶來視覺上的清涼，瞬間趕走熱浪，引我撲醉這偶然的喜悅。「這是向日葵花田。」「真的嗎？盛開時一定很壯觀。」「那當然。數大便是美啊！」「什麼時候會開？」「七八月吧！」「一定要來看喔！」我與

【思念之情】小不點／窺探老爸日誌

那日為了處理掉一個舊鐵櫃，從裡面清理出一堆舊物，在夾雜著文房四寶與作業簿的物件中，赫然發現寶物，是爸爸的工作日誌。 爸爸生前有寫日誌的習慣我是知道的，與工作有關的事項、跟興趣有關的資料，他會不厭其煩

女友要求胸口刺名字示愛 網揭辛酸下場：別當移動神主牌

情侶交往熱戀期時，會用什麼方式表達對對方的濃情深愛呢？一位男網友表示，女友要求要在胸口上刺上她的名字，男網友也要求女友同樣地將他的名字刺在胸口才願意刺青，但女友卻說「你先刺，我再去刺」，讓男網友覺得太不靠譜了。多數網友紛紛勸阻，別當「移動式神主牌」。

熱門新聞

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假首日國道多路段塞爆 注意下午6大地雷路段

一張圖看烤肉食材熱量排行 營養師：第1名的70%都是油！

米妮、小熊維尼、三眼怪全都有！7-11再推「迪士尼系列口罩鍊」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。