男遭劈腿！怨女友爸媽塞50萬加一台車做補償 網友不領情

情侶交往最怕遇到劈腿，若發生了你會怎麼處理？一名男網友發現被女友戴綠帽，沒想到她的家人竟然用金錢和物資做為補償，讓男網友超傻眼，直呼這是什麼價值觀。

這名男網友在臉書「靠北女友my girl」貼文表示女友只要遇到問題，動不動就想用錢來解決，沒想到就連她的家人也是如此。他說之前發現女友劈腿，但父母不是罵她，反而是開了一張50萬元支票再加上一台車給原PO做為補償，然後要他閉嘴乖乖分手就好，不要宣傳也不需要簽合同，讓他非常無言。

原PO痛批一家人都是一個調，「愛情價值就這樣是不是？」只不過貼文一出網友們全歪樓留言，「如果可以我要錢跟車，然後換個地方重起爐灶」、「我覺得對方家長條件開的還不錯，但是我要賓士」、「分了還有東西補償不錯了啊，是還要靠北什麼」、「開中古車還有配50萬，很好了啦」、「分手還有錢可以拿，不拿白不拿」。

還有許多人質疑故事的真實性，「又再幻想了」、「需要介紹精神科醫生給你嗎？你的幻想症越來越嚴重了」、「八點檔新劇情？」、「你在做白日夢嗎？孩子，大陸劇別看太多」、「每日一創作」、「真好，夢裡什麼都有」。