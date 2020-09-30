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初約會吃8千元燒烤！女讚「物超所值」 吃完閃人獨留男結帳

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享與女方初次約會時，女方選擇一家價格不便宜的燒烤餐廳，2人一共消費8415元，沒想到吃完後女方竟先閃人，獨留男方結帳。圖片來源／ingimage
網友分享與女方初次約會時，女方選擇一家價格不便宜的燒烤餐廳，2人一共消費8415元，沒想到吃完後女方竟先閃人，獨留男方結帳。圖片來源／ingimage

與異性的初次約會要選擇去哪種餐廳用餐比較適合？有網友分享第一次與女方去吃燒烤，女生選了一家價格不便宜的餐廳，最後2人一共消費8415元，女方還不斷稱讚這家餐廳「物超所值」，沒想到結帳時女方竟直接走到店外，獨留網友一人結帳，這讓他越想越生氣，最後他將這段超悲劇的經過分享在網路上，也引來許多網友分享自己的約會經驗。

網友在PTT八卦板PO文分享日前與在交友軟體上認識的女生朋友相約去吃燒肉，女方負責選要去吃的單點燒烤餐廳，用餐過程中，「女方一邊點餐還一直稱讚價格很便宜」，最後2人一共消費8415元。

2人用完餐，女方跟著原PO走到結帳櫃檯，以為女方要「AA平分」，但沒想到女方先是拿出手機給他看照片，照片內容是整桌的肉片，並對他說「上次我朋友來吃，她覺得超便宜，物超所值！」，接著便往出口走去，待在餐廳門口滑手機，獨留原PO在裡面結帳。

原PO無奈刷卡結帳，女方還問他「是不是物超所值？對吧？」原PO僅笑著回應還可以，2人在門口聊了一會便各自離去，原PO事後超生氣的表示「她都沒付到錢，當然物超所值！」原PO認為，如果她一開始表現出「不好意思讓我付」的態度，他還會覺得心甘情願，但一直強調物超所值，到底「這是不AA制的新招還是舊招啊？」

許多網友看到原PO悲劇的約會經過，紛紛留言「第一次見面就吃這種？」、「笑死，花8415連個手都沒碰到」、「舊招，你經驗居然淺到連這種老招都還要付學費嗎？」、「跟這種女生吃飯的經驗不要也罷」、「當下叫她付啊！越想越不對勁」、「工具人物超所值」。

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