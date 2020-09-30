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客人進店「通通免費」！母頭痛女兒顧店惡行 網友暴動：她幾點上班？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽在網路透露女兒顧店的趣事。 圖／pakutaso
一位媽媽在網路透露女兒顧店的趣事。 圖／pakutaso

家中如有經營公司、商店，難免會有小孩來當「小幫手」的機會，但有媽媽對這種情況直說「好害怕」，因為讓女兒來顧店的話，很可能出現「整間店被搬空」的狀況！

一位經營五金行的媽媽在「爆怨公社」發文，提到近來最害怕的事，就是讓5歲的女兒幫忙顧店。她表示，5歲女兒個性十分大方，只要有客人走進來，都會大喊「要買什麼～免！費！不！用！錢！」若是熟客，更會直接說「喜歡什麼盡量拿，通通都免費哦，因為我們是好朋友」，讓她頭疼不已，每次都要母老虎上身似的叫她「不要講話」。

小朋友天真的童言童語，讓網友紛紛笑到併軌，直呼「太可愛」、「從小就霸氣」，更跪求店址打算朝聖小店員，「買爆」、「請問貴店開在哪」、「很會做生意，請問店在那裏」、「可以知道這個小店員的顧店時間嗎」、「她上幾點的班啊」、「告訴客人：這隻不用錢，喜歡帶回家」。

有人則幫小妹妹說話，認為她應該是少說一個字「要買什麼～免費看、不用錢」，但據其他讓小孩幫忙顧店的媽媽表示，大家的寶貝都是這麼皮－－「我女兒都喊買一送一，要買要快喔！昏倒」、「我女兒好一點，問她多少錢，她都說：兩塊」、「我也有這難題，但是她不是喊免費，是話太多，客人嚇傻」、「我之前受不了，拿膠帶貼住我兒子的嘴巴。然後畫個XX，他還很高興跑去跟客人比手畫腳！我都快瘋了」。

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