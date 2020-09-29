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女友要求胸口刺名字示愛 網揭辛酸下場：別當移動神主牌

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶熱戀時為互表愛意，有時會選擇將對方的名字刺青在身上。示意圖／Pixabay
情侶熱戀時為互表愛意，有時會選擇將對方的名字刺青在身上。示意圖／Pixabay

情侶交往熱戀期時，會用什麼方式表達對對方的濃情深愛呢？一位男網友表示，女友要求要在胸口上刺上她的名字，男網友也要求女友同樣地將他的名字刺在胸口才願意刺青，但女友卻說「你先刺，我再去刺」，讓男網友覺得太不靠譜了。多數網友紛紛勸阻，別當「移動式神主牌」。

一名男網友在《靠北女友my girl》發文表示，女友見他身上有刺青，希望能將她名字的第三個字刺在他的胸口上，男網友也要求女友能同樣做到刺他的名字在胸口，沒想到女友卻回應「你先刺，我再去刺」。

男網友表示，兩人在一起一年多了，現年已30歲的女友，至少已提過五、六次分手，而且只要稍不順女友的心意，就認為男網友已變心不愛她了。女友不太成熟的舉動，讓男網友覺得不太可靠，「如果我刺了他的名字，他不想刺了，我難不成要把她壓到刺青師哪裡嗎？」

貼文引發熱議，網友認為「對彼此這麼沒信心，要刺屁」、「天下沒不散的筵席，別刺」、「爸媽養你都不刺了，還刺到女友去」，質疑「這是30歲該有的想法嗎」，還是「你覺得自己是一個移動式神主牌嗎？」

還有過來人分享心得，「通常只要為對方刺青都是分手收場」、「寧願刺個精忠報國，也不要隨便刺另一半名字跟肖像」、「刺了以後一定欲哭無淚」、「真的別刺名字，我老爸當刺青師，多少客人刺女友名字，沒有一個還在一起的」。

兩性關係 刺青

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