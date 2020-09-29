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男坐沙發「沒讓給女友」被鄰座嘲笑 他PO網問引兩派論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男性在餐廳用餐時沒將沙發讓位給女友，引發網友論戰。示意圖。圖片來源／ingimage
一名男性在餐廳用餐時沒將沙發讓位給女友，引發網友論戰。示意圖。圖片來源／ingimage

當一男一女去餐廳吃飯，看到座位一邊是椅子、一邊是沙發座時，你／妳會選擇自己坐在柔軟舒適的沙發位，還是讓給另一半？近日就有日本男性網友去餐廳吃飯遇到這樣的尷尬情形，他PO網詢問後，引發網友各式意見出籠。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位約30多歲的男性，日前和女友到餐廳用餐。當時有沙發位和椅子位，而他沒有多做留意，就直接坐在沙發座上。

結果，男子此舉引來周邊情侶的嘲笑，認為他不夠貼心，沒有把舒服的沙發座讓位給女生。女友在離開餐廳後，則向男子表示，雖然她本人並不介意，但是在工作或者其他場合，最好顧慮一下，把沙發席讓位給女性比較好。

男子將過程PO上網詢問，結果引發網友兩派意見。有些網友認為「確實如果讓座給女性的話，會覺得這個人特別細心得體」、「如果跟不認識的男性去，對方還讓座的話，會有『喔，這傢伙不賴嘛』的想法，會暗自幫這個人加點印象分」。

不過也有網友認為，這種不成文規定根本沒必要，和女方互相有默契就好。但也有男性網友表示，他就是喜歡坐沙發位，因此這個不成文規定令他相當困擾。甚至還有人覺得，如果碰到非要搶沙發位不可的女性，會覺得這種女生不值得交往。

日本 讓座 情侶

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