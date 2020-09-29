矽谷教母：有了小孩，不代表要犧牲兩人的愛情

教養孩子從來不簡單——享譽美國的高中教師「沃姊」，透過這次的專訪，分享她四十年來在現場的教學經驗，以及人生看法。

女人迷這次很榮幸有機會專訪，人稱「沃姊」的艾絲特．沃西基（Esther Wojcicki），其著有《養出內心強大的孩子》一書。她在全球最競爭的學區教書，累積了四十年的現場教學經驗。

這次我們視訊專訪位於加州的沃姊，她的書中提到了女兒的教養跟學生的教學，在訪談中她再度強調——有別於虎媽式教法——她研究四十年得出的五個核心價值：「TRICK」——信任、尊重、獨立、合作、善良。

只要好好運用以上這五點，就能教出快樂又傑出的孩子，現今也越來越多公司向這五個核心價值取經。

除了她的再度強調之外，我們也問了她書中沒有提到的問題，這些獨家的教養秘密，讓我們說給你聽⋯⋯

沃姊的遺憾

雖然沃姊的三個女兒都非常地優秀，但她很遺憾地表示，她的先生——身為史丹佛大學重量級的物理學教授——在女兒們小的時候，沒能花很多時間陪伴她們，因此生活上，都是由沃姊親自教養。

因此她特別強調，不論家中經濟角色的重擔落在誰身上、不論是男性照顧還是女性照顧，孩子都是兩個人的，而孩子也永遠只有他們。

比較忙碌的另一半，儘管平常照護孩子的時間比較少，也請一定要抽空與孩子深層地對話，讓他們感受到——「儘管爸爸（媽媽）工作忙碌，但還是非常地關心你與愛你，如果遇到困難，我一定在你的背後支持你。」

父親或母親之間的差異

孩子與這個世界的第一個連結，就是母親。從肚子裡臍帶相連開始，母親與子女的連結就開始了，因此媽媽之於兒女的親密感，是與父親截然不同的。

然而孩子與世界的第二個連結，就是父親了！而父親可以做的事情，其實非常多。等到孩子從嗷嗷待哺的小寶寶，進化成亂爬亂走的小野獸之後，爸爸的價值就可以完美展現。

比較常見的狀況是，爸爸傾向陪孩子玩遊戲、任何形式的遊戲。而跟爸爸玩的遊戲，通常比媽媽玩的還要有變化跟搞笑（當然也常常意外撞到小孩的頭，小孩就會大哭去找媽媽告狀，但這不也是生活的樂趣之一嗎？）。

爸爸們如果不擅長育兒照顧的事的話，那可以帶著孩子體驗各種運動、玩棒球、籃球、騎腳踏車、溜直排輪，或是郊外踏青、爬山健走等等。

但最重要的是，身為孩子唯一的爸爸，要多多陪孩子們講話，並且傾聽。

如此父親便能融入進家庭，成為家庭的一份子，與孩子建立親密的連結，成為孩子「親愛的爸爸」，而不會一個只會賺錢的工具人。

有了小孩之後，不代表要犧牲兩人的愛情

許多家長在養育小孩的過程中，就對另一半失去了興趣，甚至失去了愛意。

照顧自己，才能照顧好孩子。

沃姊表示最常見的情況是，母親與子女的連結太強，而父親在這其中沒有好好地參與進來，因此父親與這個家庭就斷了線。家庭成員間的陌生感，如果沒有盡力去改善，只會將人越推越遠，最後只剩下憤恨與抱怨。

一個家庭看似有父有母有子，但也只變成同住一個屋簷下的室友而已，等到小孩成年離家，夫妻之間就更像陌生人了⋯⋯而這，真的是我們想要的「家」嗎？

就算有了小孩，也不能放棄作為「戀人」時的義務——也就是誠心誠意地要讓另一半開心。

夫妻兩個人要培養共同的興趣，或是要有固定的約會時間，要做一些「情侶」會做的事。例如：偶爾來個浪漫的晚餐約會、做一些有趣的事、培養聊小孩之外的共同話題⋯⋯總之，就是不能忽略兩人之間的情趣。

在教師與母親身份之間的轉換

沃姊身為一位資深的高中語文教師，她說對待學生跟對待自己的孩子，當然是不一樣的。

當她是以「教師」身份的時候，學生可以被更客觀的對待，她會用自己的教學專業，幫助學生提升他們所需要的能力。

對面自信低落的學生，她會不厭其煩地鼓勵他們，去尋找自己擅長的事物、建立其自信心；至於優秀的學生，她更放手讓他們去嘗試與犯錯，並給予適度的挑戰，讓他們能好中求更好。

但是，當她的身份，從教師轉變為「母親」的時候，事情就不一樣了⋯⋯

回到家，面對三個親生的女兒，在「教養」的這件事情上，沃姊坦承回答：「我會有情緒性的衝動」。

例如：如果女兒做不好或犯了錯，她就會直接受到影響：氣憤、崩潰、沮喪、懊悔、無奈⋯⋯種種情緒就會冒出來，影響她的理智，說出情緒性的發言，做出不適當的舉動。

這些舉動讓小孩傷心，也讓身為母親的她傷心。

教師身份的好處

然而，沃姊發現：身為一名專業的教師，她可以用她的「教學專業」，用在教養自己的女兒身上。也就是，把自己的女兒當成是學校裡的學生，盡量客觀的「教導」。

學不會，就教；

犯了錯，就改；

聽不懂，就換個方式讓她們理解。

當自己能在不同的狀況下，分別運用「母親」與「教師」的身份，不但可以減少彼此間的衝突，也不會犧牲與女兒間的親密。

人不是機器人，人是人，需要好好生活

如果用「虎媽式教學」逼迫孩子學習，通常孩子不會開心，自己也不會開心；因此自己的心情，與整個家庭氛圍是非常重要的。

孩子不是附屬物，他們也是人，所以身為父母的我們，也可以和他們交朋友。常常與之聊天、談論新聞、一起理解未知事物、感嘆世上萬物的驚奇⋯⋯

讓孩子擁有健全的人格，是比成為一個大人物，更加重要的事情。

訪談的結尾，沃姊再度強調「TRICK」：信任、尊重、獨立、合作、善良。這不僅是對孩子的教養方法，其實更是我們的人生態度：我們如何對待別人，別人就如何對待我們。沃姊希望這五個核心價值，能在社會中被實行，成為一個美好的正向循環。

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