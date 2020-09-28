快訊

東部選修課資源不足成阻礙？ 台東女中蔡僑恩自學闖出一片天

影／宜縣府：日船再怎麼野蠻 也不能「甩尾」撞我漁船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友連生三胎都是兒子。示意圖／ingimage
網友連生三胎都是兒子。示意圖／ingimage

不少人希望生小孩能生一男一女，也有夫妻為了生兒子或女兒，連續生產多胎。有網友表示，為了生女兒連生三胎，最後卻都是兒子，且家中老大甚至告訴她，在天堂排隊等投胎時，排隊在他後面的2個小朋友都是弟弟。神奇的胎內記憶讓其他網友驚呼連連。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，生兩個兒子後，身邊的人不斷建議她再生一個女兒，豈料生了第三胎又是兒子，身邊的人依然繼續起鬨，讓她哭笑不得的說「那些人都沒在想，如果又是兒子怎麼辦！」

該網友表示，她曾詢問過老大關於胎內記憶，老大說他在天堂等投胎時，有很多小朋友都在排隊，老大說，排在他後面的是弟弟，該網友又問，那弟弟後面呢？老大又說，全部都是弟弟，神奇的胎內記憶讓她相當驚訝。

其他網友則留言「生第一個兒子的時候，一堆人跟我說沒生女兒會遺憾，等我生到第三個兒子的時候，我決定還是遺憾好了，不敢拚了」、「我也是生兩個男生，說不定我老公上輩子是愛男生的」、「被全部都是弟弟給笑到」、「跟上天祈求看能不能讓一個妹妹插隊」。

還有人則是相反，連生的都是女兒，留言「我生了三個女兒，也是有人問我還要不要再拚第四個男兒」、「跟你相反，三個女兒」、「三個女兒路過......」。另外有網友家中寶貝也有胎內記憶，留言「大女兒說有看過弟弟」、「我女兒胎內記憶只說『我在裡面游泳』」。

親子

延伸閱讀

專騙女學生上床！教官炫耀「幫107個人破處」 貼出血染床單照

網友挖出竹內結子與三浦春馬合演照 驚：兩人都在2020年跟世界說再見

他問哪種公職最好考？ 過來人揭「這類」：錄取率超高

菜販請不到人！薪水待遇曝光 網驚：屌打上班族

相關新聞

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

不少人希望生小孩能生一男一女，甚至有夫妻為了生兒子或女兒，連續生產多胎。有網友表示，為了生女兒連生三胎，最後卻都是兒子，且家中老大甚至告訴她，在天堂排隊等投胎時，排隊在他後面的2個小朋友都是弟弟。神奇的胎內記憶讓其他網友驚呼連連。

女記者轉播遭諷「像看成人電影」 廣播主持人性別歧視丟工作

「是美式足球場邊記者，還是AVN年度大獎主持人呢？」59歲的芝加哥運動廣播電台主持人丹．麥克尼爾（Dan McNeil）這兩句推文，讓他很快就丟掉了工作。這週職業美式足球正式開季，也是ESPN記者瑪麗亞（Maria Taylor）首度跨入足球轉播。瑪麗亞曾是大學雙棲運動明星，有豐富採訪經驗，不過丹．麥克尼爾顯然對她的露肩上衣比較有興趣，並且迫不及待在推特分享自己寶貴的想法。

【生活趣聞】今英／媽媽的神預言

那天午後，兩歲多的女兒不知何故突然把玩具車車推倒，然後坐在地上號啕大哭。我把手邊的其他玩具一件件遞過去試圖安撫她，卻被她一一打翻在地，怎麼哄都沒用。

【退休生活】秀子／家庭主婦的新扉頁

人總在盲與忙之間流轉度日，尤其職業婦女不停在工作與家庭間尋找平衡點，往往直到身心亮起紅燈，才知道確實該休息該放下。

【親子教養】外派太太／等一下，不要急

一群孩子在一起時，難免會有爭執和衝突，有時我會等一下，不急著介入，按捺住焦急，看看孩子會有什麼反應、他會怎麼處理？我沒辦法幫他交朋友，只能讓他自己進行社交學習。

另一半月薪38K上進嗎？貼文掀正反論戰 網友曝「3辨別關鍵」

每個人對於交往對象的標準不同，像是個性、外貌、價值觀、薪水等，對此，一名網友好奇發問「交往對象月薪38K算上進嗎」，貼文掀起鄉民正反意見，更有人分享3種辨別關鍵。

電話傳來痛苦呻吟…她叫救護車男友稱「開玩笑」 網勸：分手快樂

情侶之間互開玩笑，可以製造小情趣，但玩笑開過頭，可能就悲劇了。一位女網友和男友講電話，男友突然表示身體不適，還說驗出癌症末期，「只剩三個月了」，電話講到一半痛苦呻吟，接著就再沒聲音，女友心急如焚打電話叫救護車，結果一切竟只是男友的玩笑話。讓她忍不住在Dcard發文抱怨，「只有我覺得這種玩笑很機車嗎？」

【媽媽心機】蔡怡怡／陪女友逛街的實習課

現在要跟青少年時期的孩子搏感情，都要「交換」。前陣子很少進補習班的老二要去詢問分數落點，我主動表示要相陪，以此為交換，請他陪我去貼手機包膜。 離開補習班，我們到了地下街，我很想挽著兒子的手，但這小子

【童言童語】邱嘉淳／吃霸王餐的恐龍

喜歡恐龍的兒子常拿著恐龍圖鑑向我介紹各式各樣的恐龍，每每見他興奮的模樣，就想到幼年的我。 有天他好奇地問：「為什麼這隻恐龍叫『霸王龍』？牠都吃霸王餐嗎？」 哎呀，才讀國小的兒子竟然知道「霸王餐」，

【親子教養】王瑄瑄／猜猜她的心

正忙著，卻聽見大女兒從客廳大喊：「媽媽，妹妹不給我玩具！」緊接著二女兒癟著嘴跑進來：「嗚，我才不要給姊姊！」大女兒一聽，情緒立刻高漲，叫嚷：「她每次都不給我！我不要跟她玩了！」 這真是考驗大人理智與

【子供藝廊】野望影展《超級蜂鳥》

●台灣野望自然傳播學社與英國Wildscreen影展合作之「第十屆野望影展」系列影片《超級蜂鳥》於10月11日在國立臺灣博物館古生物館（台北市中正區襄陽路25號）3樓簡報室放映。

【住在陰陽海邊】施岑宜／自強不息

兒子明年即將升上國中，朋友總好奇我的安排是如何，住在山村裡，孩子的就學確實與城市裡的選擇與思維不同。這裡就近有間小有名氣的私立國高中，如果不要多想，把孩子送進去，至少未來的六年，心裡能安慰自己，一切學

熱門新聞

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

棄養綠鬣蜥野外繁殖生態失衡 高市農業局今年抓2349隻

金色翅膀太有氣勢！柯佳嬿、蔡依林拿大獎都穿同牌戰鞋

竹內結子疑產後憂鬱 量表超過10分要注意

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。