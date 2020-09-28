她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

不少人希望生小孩能生一男一女，也有夫妻為了生兒子或女兒，連續生產多胎。有網友表示，為了生女兒連生三胎，最後卻都是兒子，且家中老大甚至告訴她，在天堂排隊等投胎時，排隊在他後面的2個小朋友都是弟弟。神奇的胎內記憶讓其他網友驚呼連連。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，生兩個兒子後，身邊的人不斷建議她再生一個女兒，豈料生了第三胎又是兒子，身邊的人依然繼續起鬨，讓她哭笑不得的說「那些人都沒在想，如果又是兒子怎麼辦！」

該網友表示，她曾詢問過老大關於胎內記憶，老大說他在天堂等投胎時，有很多小朋友都在排隊，老大說，排在他後面的是弟弟，該網友又問，那弟弟後面呢？老大又說，全部都是弟弟，神奇的胎內記憶讓她相當驚訝。

其他網友則留言「生第一個兒子的時候，一堆人跟我說沒生女兒會遺憾，等我生到第三個兒子的時候，我決定還是遺憾好了，不敢拚了」、「我也是生兩個男生，說不定我老公上輩子是愛男生的」、「被全部都是弟弟給笑到」、「跟上天祈求看能不能讓一個妹妹插隊」。

還有人則是相反，連生的都是女兒，留言「我生了三個女兒，也是有人問我還要不要再拚第四個男兒」、「跟你相反，三個女兒」、「三個女兒路過......」。另外有網友家中寶貝也有胎內記憶，留言「大女兒說有看過弟弟」、「我女兒胎內記憶只說『我在裡面游泳』」。