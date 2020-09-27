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另一半月薪38K上進嗎？貼文掀正反論戰 網友曝「3辨別關鍵」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「交往對象月薪38k算上進嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇「交往對象月薪38k算上進嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

每個人對於交往對象的標準不同，像是個性、外貌、價值觀、薪水等，對此，一名網友好奇發問「交往對象月薪38K算上進嗎」，貼文掀起鄉民正反意見，更有人分享3種辨別關鍵。

原PO在PTT發文表示，「月薪38K屬於舒適圈的工作，如果不挑戰薪水較高的環境，這樣算上進嗎？是可以談論後半輩子的對象嗎？還是男生太無理取鬧，大家覺得呢？」

貼文一出，覺得月薪38K夠用的人表示，「工作和生活品質要取得平衡，才能長久」、「我朋友超上進，兼好幾個工作，前幾年中秋節加班，突然倒在電梯就去世了」、「自己也有賺錢，另一半月薪38K我能接受」、「人各有志，38K過的生活方式不見得比較差」。

但也有人認為，月薪38K不太上進逛，「錢夠用就好，但停在38K真的太少」、「舒適圈不是重點，重點在38K」、「勞保38K，給你做30年，連個2萬月退都沒有，勞退6%，總額只有820800，這還是算你工作足30年才有這些」、「無論男女這樣的薪水都很遜」。

此外，有鄉民指月薪38K能從「年齡」、「地區」、「結婚與否」判斷高低，「要看年紀吧！到底是剛出社會還是工作幾年」、「年薪60K養自己和貼補爸媽是還OK，不過要結婚買房生小孩就很難」、「住哪？南部這薪水過很爽」、「單身可以，成家免談」、「這看什麼年齡，如果大學畢業月入38K，那超上進的，如果30幾歲就真的不行」。

薪水 結婚 PTT

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