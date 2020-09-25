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電話傳來痛苦呻吟…她叫救護車男友稱「開玩笑」 網勸：分手快樂

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友抱怨男友在電話中裝病，她心急如焚打了119，事後男友不認錯稱「只是開玩笑」，讓她一怒分手。 圖片來源／ingimage
一位女網友抱怨男友在電話中裝病，她心急如焚打了119，事後男友不認錯稱「只是開玩笑」，讓她一怒分手。 圖片來源／ingimage

情侶之間互開玩笑，可以製造小情趣，但玩笑開過頭，可能就悲劇了。一位女網友和男友講電話，男友突然表示身體不適，還說驗出癌症末期，「只剩三個月了」，電話講到一半痛苦呻吟，接著就再沒聲音，女友心急如焚打電話叫救護車，結果一切竟只是男友的玩笑話。讓她忍不住在Dcard發文抱怨，「只有我覺得這種玩笑很機車嗎？」

原PO表示，兩人交往一個月，講電話時男友突然痛苦呻吟，用有氣無力的聲音提到健檢報告已經肺癌末期，還強調「我沒有開玩笑」，電話那頭傳來手機掉地上的聲音，電話掛斷了。原PO心急如焚，先打給男友媽媽，又打了119叫救護車，當救護車到達時，才發現男友根本沒事，正躺床上呼呼大睡。

根據Line對話，男友已經32歲了，他事後稱自己「只是開玩笑」，只是要試探女友的真心；原PO盛怒之下提出分手，男友卻覺得她小題大作，嗆她「就因為這種事要分手？」，還跟原PO索討家人代墊的1600元救護車錢。而原PO最後堅持分手了，也反省自己是否浪費醫療資源；她表示，「說不難過是騙人的，只是一直跟這樣會精神折磨的人在一起，真的長痛不如短痛」。

PO文一出，網友一面倒挺原PO。「我覺得妳沒錯，不用太自責，真的浪費醫療資源的是拿這種事開玩笑的人吧」、「急救人員應該比你更生氣」、「太誇張了！開玩笑不知節制！」、「就算開玩笑，後面也要說一下，直接睡死是哪招」、「真的不要用生命來試探愛你的人，這行為很幼稚」、「年齡32歲，結果心理年齡是3+2歲，分的好」、「竟然32歲了啊？以為才國中呢」、「妳值得更好的」、「恭喜分手」。

救護車 癌症 分手

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