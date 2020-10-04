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琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

沒生兒子就對不起婆家？這位阿桑，男孩女孩一樣都是寶！

聯合新聞網 / BabyHome

【作者：鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」】

建立性別平等的環境，從身為父母的我們做起！

上個月與一位已結案的服務對象在電話中閒聊，

久未聯繫的我們彼此分享了近況，電話那頭，個案的媽媽知道我即將請產假生二寶，開心的接過電話與我寒暄。

「哇！這麼久沒見，都沒想到妳懷孕要生第二個了，這一胎是男是女啊？」案母關心的詢問。

「這一胎也是女生，兩胎都是女兒。」

「哇！那妳要再生第三個囉！追多一個兒子！」案母不假思索、理所當然的回應。

「為什麼要追生兒子？兩個剛剛好，兩個女兒我很滿意。」我耐著性子回答，隱約嗅到對方正逐步踩在我的界線上...

「我知道女兒很好，但是妳這樣沒辦法對你先生的家人交代。」

「對·不·起·他·們·家！」

#這句話瞬間摧毀了開頭輕鬆愉快的噓寒問暖，被冒犯的不舒服感受也讓我決定把話說清楚。

「為什麼生孩子需要對別人交代呢？我們的人生無法滿足所有人的期待，那樣生活太辛苦。能夠對自己交代才是最重要的！

況且，兩個女兒很好呀！我父母也生兩個女兒，姊妹間的關係很緊密呢！」

原以為經過我的解釋與分享，個案的媽媽能夠理解，停止繼續在這話題上的侵犯，但沒想到接下來的回應更令人咋舌...

「什麼？！妳媽也生兩個女兒！原來是遺傳啊！」

已分不清楚是無奈、氣憤還是好笑...我決定要結束這個話題：「X媽媽，謝謝您的關心，時代已經不一樣了，傳統社會男尊女卑、養兒防老的觀念已經不合時宜。很多長者身邊的照顧者都是女兒，而不見兒子媳婦，妳有兒有女感受應該很深刻...」

談話至此，個案媽媽彷彿被狠狠地敲了一記。她想到自己被兒子掃地出門、成日飽受威脅，要求她將房產過戶至兒子名下。如今，身體病痛不斷、有家歸不得，只能與女兒兩人相依為命。

案母想到「兒子」，不禁悲從中來...

——————————————————————

回想成長路上，儘管出生在兩個女兒的家庭，但從沒有因為自己的性別受到家人親友的不平待遇或冷嘲熱諷，爸媽也不曾因為性別，囿限孩子的發展或貶抑孩子的價值。

猶記得十幾年前，父親罹癌去世前，回顧自己一生，他語帶驕傲的說：「我這一生最大的成就，就是能有妳們兩個這麼棒的女兒！」

我一直以身為女性為榮，直到，當了媽媽、懷了二寶後，面對外界對孕婦生男生女的關心、期待、甚至(踩過界線的)評論，才發現，儘管是21世紀的今日，我們社會距離性別平權的日子，還有好長的一段路要走....

我想，童年時從沒因為性別受到任何「差別教養」或「次等待遇」，相反地，我深知道自己一直是父母掌中最寶貴的珍珠，而這種「被愛與珍視感」，也成為了生命裡的重要養分。

期許自己，不論孩子性別，能成為一位滋養孩子一生的母親！

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