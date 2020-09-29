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開學腸病毒高峰又來了！小兒科醫師：4招數預防感染

聯合新聞網 / BabyHome

【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

每年夏天小兒界就會遇到病毒大魔王──腸病毒，而9月開學後更會迎來一波流行，因此今天阿包醫生要來跟大家聊聊的就是腸病毒。

腸病毒小檔案

名稱

腸病毒是一群病毒的總稱，含有小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒、腸病毒71型等。

生存環境

雖然全年都有可能感染腸病毒，但腸病毒較適合在濕熱的環境下生存與傳播，因此每年3~9月是流行期。

感染方式

人類是腸病毒為一的傳染源，主要經由腸胃道(糞口或食物傳染)、呼吸道(飛沫或咳嗽傳染)以及接觸傳染。

感染症狀

症狀包括口腔、手掌、腳掌出現水泡，孩子感染時常會有發燒狀況，病程約7~10天。

緩解方式

腸病毒沒有特效藥可以解決，因此只能靠對症療法舒緩，包括開立藥物緩解發燒與疼痛症狀，另外也可讓孩子吃布丁等冰涼物緩解口腔疼痛。

預防感染腸病毒招數

那該如何預防感染呢？方法仍不脫離維持清潔衛生，以下也提供4招數：

1. 養成良好衛生習慣

小朋友容易東摸摸西摸摸，有時還會忍不住吃手，所以要注意孩子的清潔，並避免一直吃手，並養成正確洗手習慣。

2. 維持環境通風

保持居家環境通風，濕度維持在55～60度左右，來降低腸病毒的威脅。

3. 避免出入擁擠場所

由於腸病毒喜歡高溫溼熱的環境，因此避免出入擁擠場所也可預防腸病毒。

4. 做好清潔與消毒

孩子使用過的玩具或活動空間要做好清潔與消毒，降低感染機會。

小叮嚀

若孩子不小心感染腸病毒，除了要幫孩子請假在家休息外，爸媽也要小心處理孩子的糞便、吃剩的食物、口水、鼻涕等，而觸碰過的用品也要做好消毒，才能避免大人自己受到感染或是傳染給其他人喔！

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