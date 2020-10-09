為什麼要生老二？與老大做伴？養兒防老？家庭醫師：請慎重考慮

【作者：李佳燕 家庭醫師】

在政府拼命鼓勵大家多子多孫的時候，我真的很「逆」!不瞞你說，當病人來告訴我:「我想再生一個孩子，小孩才有伴，不會孤單。」​總是會收到我:「請務必慎重考慮」的警訊。

生老二的理由，大多是:為了讓老大有伴。

小的時候可以一起玩；大了，如果父母生病了，可以輪流照顧，不會累死一個孩子；等父母離開了，至少還有一個兄弟姐妹作伴，不會只剩孩子一個人，會很孤單……

還有的理由是:擔心只有一個孩子，會養成孩子唯我獨尊，不合群的個性。

但是，擺在眼前的現實是--

養孩子很燒錢!

為了養兩個，甚至三個小孩，父母只好拼命賺錢，上班上到很難有時間陪伴孩子。

我常想:我們愛孩子而生孩子，卻為了養孩子，必須賺更多錢，工作忙碌到沒有時間好好陪伴孩子。到頭來，不知所為何來了……

就算回到家，也累到怎麼看孩子都嫌，嫌他們動作慢，嫌他們寫作業不專心，嫌他們吃飯吃太久，嫌他們玩得太吵，嫌他們為什麼不能回家就乖乖聽話、快快寫功課、吃飯、洗澡、安靜讀書，然後，恨不得趕緊把小孩搞昏，因為自己也快昏倒了。

如此大的工作壓力，經濟與時間的緊縮壓迫，誰有餘力當「快樂又盡責，能傾聽」的父母?!

兩個孩子在一起有伴，可以一起玩，不過，更常見的是一起吵鬧!打成一團，搶得你死我活!然後，父母出面排解，無論如何處理，總有一方會覺得父母偏心，不愛我……

等到國中之後，兄弟姐妹間的互動越見疏遠，尤其是不同性別間。此時，孩子最重要的關係來自同學與朋友。

等我們真的老了，這個年代，不要再希望孩子來照顧我們、養我們了，好嗎？！

我們這一代背過得重擔，不要要求孩子繼續背下去。

我們的老年自己負責，好嗎？真的愛孩子，無所求，只求孩子身心健康，生活幸福快樂，怎忍心要他為我們費心費力呢？

如果是兩個孩子，有可能不是分擔照顧工作，而是互相推諉。

等我們走了，看過太多兄弟姐妹為了分財產而反目成仇。

所以，有兄弟姐妹真的一定比較好嗎？

孩子會不會恃寵而驕，不在於有沒有兄弟姐妹，而在家人，尤其是長輩們是如何對待他?當他為了自己的方便，為了自己的佔有慾望，而佔他人便宜，甚至傷害他人時，長輩怎麼處理?長輩如何慷慨與人?如何與他人分享?都在潛移默化著孩子。

沒有孩子，有一個孩子，有兩個孩子，有三個孩子，甚至有四個孩子，都好的。

各自有各自的生活型態與壓力需要承擔。

只是，請量力而為。

不要為了大家都說兩個孩子剛剛好，為了讓孩子有伴，這種經不起時光考驗的想像，而勉強生，艱苦養 。

量力生養小孩，你的孩子能得到周全的照顧與平心靜氣的陪伴(為什麼用平心靜氣來形容陪伴?因為我經常看到帶著焦躁不耐心情的父母啊！)。

人生是否圓滿，不在有幾個孩子。

請好好思考，你們適合生養小孩嗎？又究竟適合生養幾個孩子?

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