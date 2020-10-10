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為什麼國中生容易受誘惑走錯路、做錯事？

聯合新聞網 / BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

國中的時候，從來沒想過自己會有天成為一位諮商心理師，應該說，國中的時候根本沒有認真想過自己未來的職業，就算作文題目常常都和未來志向有關，但是因為對於還有哪些志向可以選擇所知太少，所以全班有一半的人好像都會成為老師、另外一半就是警察、醫生等等，這些國中生所知的職業。

就算這次作文寫了我長大要成為一位老師，下次作文突然又改了，突然想要開飛機、開餐廳或是當一位獸醫，因為國中的我們都還在探索，還對世界認識太少，也太容易因為身邊事物受影響。接觸到什麼，就信了什麼，也以為自己就懂了什麼，以現在的角度去看國中的自己，就是「全世界都繞著我轉」的那種想法。

我們對於過去，有些老師就是特別討厭、有些老師還可以（沒什麼印象），還有一些老師還不錯（原因通常不是因為他教書教得很好，而是因為他讓我們感覺舒服），舒服是什麼？國中生要的舒服，其實就是被接受、被了解，而且被看見和引導。

我前陣子回到我的國中演講，演講的題目是「我的孩子超棒！常常這樣說，親子溝通更順暢」，除了家長來聽我的演講，還有很多老師。

身為一位心理師，很多人會問我，你有過育兒經驗嗎？不然怎麼能講育兒？你有過婚姻嗎，不然怎麼理解失婚、背叛、出軌、喪偶？你有過創傷嗎？不然怎麼同理受害者、受暴者或是倖存者？

當然大部分的時候，我並沒有和個案或是聽眾一模一樣的經驗，我不可能同時擁有這些經驗於一身，就像幫你植牙的牙醫可能沒有被植牙過、幫妳接生的醫生可能是位男性、可能幫你下針捐血的護理師自己沒有捐過，但是他們卻可以做這件事情，因為「經驗豐富」。你被植過一顆牙，但他可能植過上百顆；你生過三個孩子，他可能接生過上百個；你每兩個月捐一次血，他每天可能要下針十來次。

我從經驗當中，遇過大量的個案，所以我才理解孩子的視角、父母的苦心、溝通的障礙，以及這其中的盲點。尤其是在大多人認為最為叛逆的國中時期，孩子的心就像深藍的海底，光是潛下去去不夠的，你看不見全部，如果你把它照亮，自然海底就會透光。

父母有教育責任，也就有指導責任，但大多關係不睦的親子，都有一個共通點，就是互動溝通中批評指導的時間次數比例太高，例如：一天當中互動三小時，就有兩小時用在要求、指導、檢討上，另外一小時是中性的互動，只剩下極小的時間比利用在肯定讚美。

如此失衡的互動關係，容易讓孩子把心關起來，他們聽不見自己的好、聽不見父母的美言，自然會從外界去尋求，在同儕身上找價值和認同，並害怕和父母有直接衝突，於是開始隱瞞或者逃避，海底越來越深，越來越黯淡。

要求指導不可少，而為了避免溝通失衡，父母可以有意識地製造肯定讚美的機會，讓肯定讚美成為日常的一部分，勿以善小而不美，多美言，就多點平衡，用愛和肯定照亮孩子的心底。

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