收入差距大的情侶如何AA制？ 網曝解決方法：按薪水比例負擔

現在許多情侶吃飯時都會採取AA制，避免往後引起糾紛，一名網友與男友的收入差距相當大，交通費、吃飯、逛街等等消費，讓她吃不消，於是想問問網友們「收入差距大的情侶要如何AA制？」，引起熱烈討論。

一名網友在「Dcard」抱怨，她與男友的收入差距很大，她28歲是設計業，年薪最多約40萬，男友32歲是工程師，年薪約200萬，由於雙方住不同縣市所以生活花費可以自己分擔控制，但見面後的高鐵交通費加上吃飯、逛街、看電影等等消費讓原po吃不消，於是她就好奇「社會議題總是提AA制，像我們這種收入差距大的人，怎麼AA制？」。

原po也舉例，男友的收入可以吃大餐、花十萬治裝費都沒有問題，但自己的收入可能只能把日常一餐預算壓到100元，穿平價品牌跟淘寶的衣服，甚至認為戀愛是件很花錢的事，於是想問問網友們是否有相同的想法。

此文一出，許多網友紛紛表示「不想著如何提升自己的能力，在那邊xx對方竟然跟自己AA」、「這種差太大，未來日子不好過喔」、「如果覺得負擔不起就不要搭高鐵了省點用視訊的吧」、「你買UQ跟淘寶怎麼捨得坐高鐵？客運跟火車都便宜很多R」。

大部分網友認為是雙方價值觀的問題，「兩人怎麼相處是兩人之間的事，沒必要被莫名的AA道德觀綁架」、「這不是收入差距的因素吧，是消費觀」、「你們感覺是價值觀、消費習慣的問題，只能提出來和他討論看看彼此消費方式、薪資的差距，看怎麼調整對你們是最合適的」。

有網友建議原po應該和男友好好溝通，「年薪200萬也不會每天吃大魚大肉，跟另一半溝通一下就好，找到雙方都適合的模式」、「做自己能力所及的事情就好了，直接跟對方溝通才是最重要的」、「既然是兩位談感情，錢的多寡應該是彼此討論一下平衡點」。

有網友則提出，統計一個月彼此見面所需的花費，每個月初按薪水比例各自拿出現金放到公用小錢包「小錢包的錢就是當月的共同基金，吃喝玩樂全部從裡面拿，月底結帳，剩餘的錢存到共同撲滿，撲滿就是日後去外地或出國玩的基金」。