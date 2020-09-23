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冷戰不能光等對方來道歉！要打破僵局 這些你做到了嗎？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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愛情中的相處往往是大課題，尤其是冷戰，用沉默來表達憤怒不滿，促使對方道歉！但要是冷戰太久，不但沒有解決問題根源，可能還會衍生更多的不滿和負面情緒，因此，適時運用「策略」並且有效地溝通，才是化解冷戰的最佳方式。

為什麼一吵架就愛冷戰？

冷戰時雙方都在氣頭上，很難帶著情緒去判斷或溝通，看不到真正的問題點。冷戰的背後，通常有這些原因：

1. 各自有「是非對錯」的標準

不論是情侶或夫妻，兩人大多在不同家庭環境成長，思想、觀念、處理事情的方式自然也不一樣，在是非對錯上也各有一套標準，吵架與冷戰也因為「不認同對方，覺得自己才是對的」而導致。

2. 不喜歡「輸」的感覺

冷戰時，有時先認錯的一方會認為自己輸了，以後只要吵架，一定就是自己要先道歉；有時也擔心主動破冰時，要是還被冷言酸語會更不甘心。其次，先收到道歉的一方，會有一種「被重視」的感覺，認為這才是對方在乎自己的表現。越是如此，就越要等到對方來道歉為止。

3. 不擅表達

有些人不擅言詞、不懂得表達情感，吵架時若遇上咄咄逼人的一方，自知吵不贏，就算憤怒，也會選擇沉默以對。還有一種狀況是，幼時經歷所影響（例如小時候父母成天吵架），在面對爭執時會反射性地逃避，用沉默回應。對方越吵，冷戰情況也越嚴重。

4. 覺得對方應該要有「讀心術」

有些人覺得對方應該要很了解自己，一旦被惹毛，便以「這種事你／妳怎麼會不知道？」為由生悶氣、什麼都不說，要讓對方反省及「自我領悟」。但要記得，有些人個性就是需要被點破，才會知道你／妳不開心的原因，冷戰久了反而也會激起對方怒氣，引來反效果。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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冷戰時要怎麼溝通才好？

1. 試著冷靜下來，找出問題所在

冷戰時，要是沒有人主動道歉，通常都還會有情緒。一兩天後，不妨試著讓自己靜下心，回想事情發生經過，為了什麼吵？從哪一個點、哪一句話開始吵？再試著想，為什麼彼此會有不同的看法？什麼原因造成？進階式地思考、了解彼此立場，才能有進一步解決問題的空間。

2. 找出適合雙方的溝通方式

靜心思考後，想出適合、有效的溝通方法，同時也要考慮對方的個性、處理事情時的態度或偏好，假如對方心思較細膩、敏感，就避免比較直接的言詞；另外，要是冷戰時對方不喜歡面對面溝通，也可試著先傳訊息，表達溝通意願。

3. 不帶情緒地溝通

冷戰後的溝通，最怕又把事情再吵一遍，指責對方不是。主動溝通時，記得語氣要溫和，適時表明自己也有不對的地方，例如「我那天講話其實也有點衝」，總要一方態度先轉換，才能打破僵局，這無關輸贏，而是維繫感情的大智慧。

4. 給對方緩衝時間

要是對方還在情緒中，記得不要動怒，不要有「我都主動道歉了，你就是要接受」的想法，急著要對方接受並和好，畢竟有些人處理情緒的時間較長，先聽聽對方的說法，了解對方仍過不去的「點」，幾天後再試著進行溝通。

5. 展現體貼的一面

冷戰時，要是真的做不到上述的方式、不知怎麼著手，那就從「體貼」開始吧！買份另一半喜歡吃的食物或飲料，放在桌上、留張愛的字條，只要誠心、不帶情緒字眼，相信這份貼心和善意對方也會感受到！

冷戰 情侶

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