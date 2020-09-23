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教師節不快樂？家長希望「老師下課要管學生」 卻又支持「學生對教師處罰可提異議」

聯合新聞網 / BabyHome
圖／pixabay
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【文：武美齡】

928教師節即將到來，但這年頭老師似乎卻越來越難當？教育部日前發佈新版《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，引起教師反彈，對此教育部雖做出澄清，但是根據BabyHome寶貝家庭親子網所做最新調查發現，有8成6家長對「老師不得於下課管教學生」表示反對，代表普遍爸媽仍希望孩子下課時間受老師管束。但是同時，卻也有7成家長贊同「學生對教師處罰可提異議」，顯示家長希望老師要負起管教責任，可是對老師處罰學生的方式信任度不足。

86%家長贊成「老師下課要管學生」，45%孩子被罰「不准下課」

教育部日前發佈新版《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》引起爭議，原本讓大眾誤以為是「下課時間老師不得管教孩子」，但教育部澄清「尊重兒童休憩權利，避免以限制下課作為管教措施，下課如違反常規仍可進行管教，將重新檢討該文字內容後再行頒布。」據BabyHome寶貝家庭親子網調查，有86%家長普遍希望孩子下課時間受老師管束，家長表示：「在學校如果發生很嚴重的事，老師該管還是要管！」「老師還是要負起管教責任，十分鐘要霸凌一個人綽綽有餘。」

調查也發現45%孩子曾被處罰「不准下課」，7%曾被「體罰」，另有家長提到孩子被老師「恐嚇或言語暴力」、「被沒收物品且未歸還」等。當問到新法「『學生對於教師之處罰措施可提出異議』，您贊成或反對？」有7成家長表示贊成，透露出家長希望老師以合理且學生可接受的方式來進行處罰，但此項規定也延伸出76%爸媽擔心「可能造成師生對立」。

教師節老師不快樂？96%家長：現在老師更難當了

夾在教育部以及學生、家長間的教師們，在教師節前夕收到這份新法「大禮」，可能感到「壓力山大」，學生不聽話，老師到底管，還是不管？又該怎麼管？雖然新法都有詳細規定，在「一般管教」中，口頭糾正、增加作業、書面自省、站立反省（每次不得超過一堂課，每日累計不得超過兩小時）等，皆為可行的處罰方式，但若家長不同意，向教師或學校提出意見，校方就應提出說明或修正、調整處罰方式。

若以同理心替老師設想，當被問到「新規內容是否可能阻礙老師帶班及教學？」，有90%家長認為「會，老師難以管教學生」，更有高達96%家長認同「現在的老師更難當了」。

本問卷調查時間為109年9月17日至9月21日，調查對象為家有孩子就讀國小至高中的家長。

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