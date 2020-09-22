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男友不願去整形她翻臉 網友看了狂勸：跟他分手放過他

聯合新聞網 / 綜合報導
男友長得不好看，女崩潰發文求助卻被罵。 示意圖／ingimage
男友長得不好看，女崩潰發文求助卻被罵。 示意圖／ingimage

喜歡帥哥不是錯，但發文者邏輯你能理解嗎？有位女子在《Dcard》上表示，她被現任男友苦苦追求而感動同意交往，但對方外型完全不是她的菜，女子說她還是很愛男友，但是真的沒辦法接受男友的臉，女子表示她並不想分手，因此她發文詢問「我該如何說服他遵守承諾去整形？」

女子解釋，「我前幾任男友都長得不錯，但現男友的長相完全不是我的菜，眼皮一單一雙，牙齒亂，身高剛破170...他在我剛分手很低潮的時候對我呵護備至，追我追到全朋友圈都知道，我被感動了就在一起了」，男友向她承諾，未來會貼雙眼皮貼、戴牙套，把外貌變成女子喜歡的樣子。

女子表示「但是在一起之後就全變了，開始嫌雙眼皮貼麻煩，他總說男人外表不重要，拒絕改變，我還是愛他的，但是真的沒辦法接受他的臉，不敢拍照不敢發文，也只有最親密的幾個朋友知道我們交往」，女子直言，男友個性好、事業也不錯，她跟男友相處很開心。

不過，讓女子最過不去的還是男友外貌，女子說「每每談到結婚生子我就感到害怕，害怕小孩長得像他，更害怕別人的眼光，我不想分手，但已經在一起半年了，完全沒有覺得他越看越帥，我該如何說服他遵守承諾去整形？」

網友看完直言「如果這麼怕小孩像他，那真的可以分手了，畢竟整形無法改變基因」、「除了外表，你沒有辦法被他的內在吸引的話，那妳還是離開他吧」、「因為感動就在一起？」、「整形可以阿你出錢」、「女生常常在說身體自主權，男生就沒有嗎？」、「妳不愛他，不要欺騙自己了」。

Dcard 整形

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