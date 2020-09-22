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沒考慮到我的心情！男友不爽「只吃到6塊鹹酥雞」怒提分手

聯合新聞網 / 綜合報導
男友因為只吃到6塊鹽酥雞，憤而提出分手，但也有不少網友認為，不愛了什麼都是理由。 圖／本報系資料照
男友因為只吃到6塊鹽酥雞，憤而提出分手，但也有不少網友認為，不愛了什麼都是理由。 圖／本報系資料照

情人之間需要磨合，很多事情需要不斷溝通解決，才能走得更長久，有一名女網友分享自己和男友約會的事，當晚買了鹹酥雞一起吃邊看電影，沒想到男友卻抱怨她「妳不覺得自己吃太多塊了」，隔天直接以「我們不太適合」怒提分手，讓她相當傻眼。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文說道，和處女座男友交往半年，某天下班約好到家裡看電影，男友買了雞排、鹹酥雞邊吃邊看電影，吃到後面，男友突然很嚴肅的問「妳吃了幾塊鹹酥雞？」原PO表示自己沒算，反問男友怎麼了，結果男友突然爆氣「妳不覺得妳吃太多塊了嗎？妳是多餓」原PO表示自己只吃6塊，怕男友吃不夠，於是她又進一步問「還是要再叫熊貓外送大包鹹酥雞？」男友仍怒說不用，剩下的鹹酥雞也沒吃，不爽的在旁邊滑手機。

結果到了隔天，男友在她上班的時候傳了訊息，內容寫著「我覺得我們不太適合，還是分開吧」，原PO被這個突如其來的提分嚇到，反問他為什麼，男友則怒氣沖沖回應「因為昨天我很不爽，妳還不懂？」，原PO問他是因為鹹酥雞嗎？男友則表示「對，妳完全沒考慮我的心情，我只吃6塊而已妳知道嗎？」讓原PO看了相當傻眼，直呼「今年遇過最瞎的分手理由」。

很多網友看完也傻眼「這小氣的人早點分也比較好」、「真的會笑死」、「這麼幼稚，還是放生吧，愛自己勝過別人」、「我25年前分手的原因也是鹹酥雞耶」、「分手吧！還沒結婚就那麼計較」、「這種事是我小學生時期才會發生，笑死，幼稚到不行」、「分的好，但應該是你去分的啊」。

但也有很多人覺得「他早就想分手只是找不到理由吧」、「感覺男生早就另尋新歡了」、「我們都是站在女方角度想，感覺起來這個男的有很多事情累積起來，剛好鹹酥雞是最後一根草」、「如果我只吃六塊，我也是會分手」、「感覺中套了，應該是故意找理由的，哈哈」、「100種分手的理由」。

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