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訂婚宴吃到一半男方全離席 她傻眼問「悔婚嗎」網揭秘

聯合新聞網 / 綜合報導
訂婚宴上男方親友全離席，賓客看了都傻眼。 示意圖／ingimage
訂婚宴上男方親友全離席，賓客看了都傻眼。 示意圖／ingimage

訂婚結婚禁忌多到數不清，不過這種禁忌你遇過嗎？網友在《批踢踢實業坊》上表示，傳說訂婚宴上，如果男方吃到最後一道菜，就代表把女方家「吃到底」，他詢問大家知道這個禁忌嗎？網友回「之前在彰化吃喜宴，男方所有人吃到一半全部離席」、「有聽過，但覺得吃飽比較重要」。

原Po表示「剛剛看隔壁版的文章，才知道訂婚宴時，男方不可吃到最後一道菜，看到魚上菜就要默默離席」，他解釋，如果男方把桌菜全吃完，就代表男方把女方家「吃到底（佔盡便宜）」，所以要留一點「魚（餘）」給女方，原Po說「沒想到除了婚宴新郎闖關，還有這種莫名其妙的傳統，大家知道這個禁忌嗎？」

網友看完回應「之前在彰化吃喜宴，男方所有人吃到一半全部離席，嚇到」、「以為只有新郎要耶，男方所有人也太辛苦」、「現在不是都走出門過一下再回來就好了嗎」、「把魚放在倒數第二道菜，男方走的時候順便甜點一起外帶」、「你要第一道出魚也可以啊，就是擺明不喜歡那個親家」、「小時候舅舅結婚我超想吃甜點，結果被拉走」。

也有人覺得「會在乎這個的就算男方婚宴做到這項傳統，生活應該也都在吵架」、「有聽過，但沒在理」、「啊紅包包了不吃夠本怎麼行」、「我辦在buffet沒有最後一道菜的問題，想吃什麼自己去拿就好」、「會相信這種禁忌的婚姻是有多幸福？」、「但我爸媽當初跟男方講好，請他們不用先離席，吃好吃滿」。

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