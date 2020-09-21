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吃男友1塊蛋餅遭討「要給我5元喔」 她霸氣掏2000元分手

聯合新聞網 / 綜合報導
僅情侶示意圖，與本事件無關。 圖／ingimage
僅情侶示意圖，與本事件無關。 圖／ingimage

許多情侶在交往時都會講好付錢是否會採AA制，但日前一名女網友發文表示，自己男友真的太計較小錢，並以「因為玉米蛋餅而分手」為題，分享她因為一塊玉米蛋餅而分手的故事。

原PO在20日於Dcard發文述說，有天早上和男友去吃早餐，自己點豬排蛋餅，對方則是點了玉米蛋餅。等到餐點一送上桌，原PO就夾了中間最大塊的豬排蛋餅給男友，但對方卻是給她最邊邊、最沒有料的那塊玉米蛋餅，此舉讓原PO傻眼，並強調這已經不是第一次發生了。

針對男友小氣的事蹟，原PO也補充說道，之前吃早餐時和男友要了一塊蛋餅，對方在結帳時竟和他討了5元，原因是因蛋餅30元且被切成六塊，所以要原PO再給他5塊錢。最後，原PO實在受不了，在吃完早餐後，就從錢包掏出2000元給他，並表示「這2000元你好好過生活吧⋯我們分手吧」。

但讓原PO更無奈的是，事後前男友竟傳簡訊給她「謝謝妳的2000元」，讓原PO慶幸表示「恭喜我終於擺脫他了⋯」。此文一出，便引起許多網友熱烈討論，紛紛表示，「竟然還給他2000，妳人好好」、「太扯！這也要算哦」、「他一定覺得2000賺到，愛錢比愛妳多」、「真的什麼人都有捏，要5元真的直接爆發點欸！很想把蛋餅直接甩在他臉上」、「這樣的人都交的到女友…」、「妳也太好了吧！要是我2000拿去捐癌症基金會都比較有意義。」

情侶 Dcard

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