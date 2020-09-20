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年收破百萬！女友一餐不超過70元他嫌節儉 網怒：快放生人家

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨女友太節儉，怎料卻遭眾人批評「遇到天菜還不知珍惜」。示意圖／ingimage
網友抱怨女友太節儉，怎料卻遭眾人批評「遇到天菜還不知珍惜」。示意圖／ingimage

情侶交往總會有不同的價值觀，尤其金錢觀念更常意見分歧，若雙方沒有好好溝通，不幸的話會走向分手。日前一名網友表示，女友長相佳且個性不錯，唯獨1缺點就是「節儉」，明明兩人年收都破百萬，但對方一餐不吃超過70元，手機用了多年也不換，讓他感嘆「客家女生都這樣嗎」，貼文一出，網友不滿打臉「這樣的女生快絕種了，請好好珍惜」。

原PO在臉書社團「靠北女友」發文，開頭表示「女友真的很節儉」並舉出例子，前幾天買麥當勞對方卻唸說「這是極選系列的蕈菇黑牛堡，你郭台銘喔那麼有錢」，再者對方愛買二手市集的商品，對此他相當不解「東西不就是要買新的，買舊的東西要幹嘛」。此外女友一餐不吃超過70元，飲料不喝30元以上的，如果到餐廳吃飯，除非特殊節日，一般不會超過600元。

原PO提到，最近想幫對方換新手機，怎料女友卻說「拆掉保護殼，外觀跟新機一樣，而且還很順為何要換」，他解釋「以後是5G時代，而且也才2萬多，幹嘛那麼節儉」，女友聽完回應「我這是愛惜物品不是節儉，那麼浪費會遭到天譴」。文末原PO不禁感嘆「交往過兩任女友都是客家人，她們個性不錯人又好，但是會不會都太節儉了」。

此文一出，眾人紛紛批評原PO的想法，「你需要的是拜金女，會賺錢又懂得花錢的取捨，這樣的女人你還是放生好了」、「你前輩子燒好香，遇到天菜還不知珍惜」、「女人真難當，太會花錢被講，節儉也要被講」、「滿好的，高收入又節儉」、「你不要的話可以讓出來，會賺錢又節儉的好女人哪裡找」、「勤儉是種美德，自己要懂得珍惜，不然放生會很多人搶」、「這邊是靠北女友，不是炫耀女友」。

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