看男友手機訊息驚見「裸身堂姐照」：理由讓我刷新三觀了

情侶交往不容易！期間會遇到許多困難、意見不合，或是價值觀不同的問題，甚至有一方出軌，導致這段關係無法繼續維持下去，有網友就表示自己在男友手機裡發現奇怪對話，甚至出現了一張女生裸體照，一查下來才發現該名女子竟然是男友的「已婚堂姐」，讓她超級傻眼。

網友在「靠北男友2.0」發文，她表示和男友分分合合也交往7年了，今年2月復合，一路都表現得很乖，隨時去哪都會報備，行為都很正常，直到最近發現他手機不離身，行為舉止很怪，某天看了他手機的通訊軟體，發現和一個女生的調情話語，女生還拍了上半身長髮遮胸的裸照，原PO氣到發抖。

一查發現該名女子是男友的「已婚堂姐」，和老公因為工作一南一北，頓時覺得是自己「三觀錯誤嗎？」，和男友攤牌談分手後，男友還幫堂姐說話，表示她只是喝醉才會做出脫序的事，存照片只是為了以後嘲笑她，還說因為吵架才下去台南，大半夜騙說要睡覺，結果都是衝下去找她，同時也很糾結該不該告訴堂姐老公這件事。

貼文出也引起網友熱議「無奇不有欸，支持讓堂姐老公知道」、「刷新我的三觀啊」、「太扯啦⋯對方是堂姐！」、「亂倫嗎？太可怕了」、「真是愛情風雲變色劇」、「這個時候就要想辦法，複製所有證據傳給自己，再全部拿給堂姐她老公看」。