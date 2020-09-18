弟不理父母…姊轟不孝 網見家暴內情：放過妳弟吧

大文豪托爾斯泰在《安娜‧卡列尼娜》中寫到：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」中國俗語有云，「天下無不是的父母」，但人心很脆弱，有些父母「以愛之名」傷害孩子身心，一但失去了信賴與愛，可能造成一輩子難彌補的傷痕。有位女網友在PTT女孩版發問，「弟弟很不孝怎麼辦？」，她詳述姊弟倆童年遭到嚴格打罵教育，導致弟弟痛恨爸媽，長大幾乎和家人斷絕聯絡，宛如陌生人，讓姊姊覺得寒心。

原PO說她35歲，弟弟33歲，小時候最嚴重一次，爸爸打弟弟，弟弟反抗撞上玻璃，送醫差點失血過多；媽媽也曾拿原子筆戳姊姊手臂，「插出一個洞 還自己拔出來」。爸媽管教嚴格，會擅自拆信、管控交友，但原ＰＯ一再強調，父母這種管教方式在「那個年代」很常見，難道被打過的孩子長大都會恨父母嗎？

原PO告訴弟弟，父母再怎樣都是父母，「我也被打，我還不是照顧，難道你不能原諒嗎？」但弟弟不肯回家，還說一點都不愛父母，姐姐說能理解，覺得弟弟恨父母不意外，「但恨十幾年也夠了吧？」媽媽也會哭著說兒子拋棄她，讓原PO於心不忍。原PO指出爸媽身體不好，弟弟斷絕聯絡，手機、地址都不留給家人。姊姊說，沒要求弟弟搬回家跟父母住，只希望偶爾能探望，「一年一次不為過吧？」，也希望偶爾出錢顧爸媽，「還是你們都覺得要老死不相往來？」

網友一面倒認為，弟弟並不過分，而姊姊正在情緒勒索，「妳沒有察覺妳正在重複父母的路」、「總覺得妳對於我能原諒家暴的父母這件事，充滿優越感」、「自己被禁錮在孝道看不清，還想親情綁架弟弟」、「妳跟妳弟的求生機制很不一樣，妳是騙自己說被打很正常」、「你弟都差點死了，憑什麼要他原諒？」、「那年代打手心的爸媽很多，但推孩子去撞玻璃、用筆插洞絕對少數」。

也有網友提出解決之道，「請妳放過弟弟，妳自己該去看身心科」、「妳應該叫爸媽道歉，才有可能進一步讓關係有進展」、「原諒父母和對父母保持距離是分開來看的事情」。