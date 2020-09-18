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他出門忘帶鑰匙狂敲門 媽氣炸怒罵一句超受傷

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

出門有時會不小心忘記帶鑰匙，也只好再請家裡的人幫忙，不過近日有網友因忘了帶鑰匙便不停敲門，讓在家睡覺的媽媽氣炸傳訊息直言「不知道哪個智障狂敲門」要原po去應門，讓當下收到此封訊息的原po瞬間呆住。

原po在「爆廢公社二館」發文，日前因為他出門時忘記帶鑰匙，直到到家門口才發現，於是就以敲門的方式請有在家的人幫忙開門，不過因為久久沒人應門的關係，原po也只好不停地敲。

而這時不知道原po並不在家的媽媽卻突然傳來訊息說，「外面有人一直在敲門，你去幫我看一下是哪個智障，老娘在睡覺」，原po一看內心受創又傻眼回覆「媽，是我」，氣氛一瞬間變得超尷尬。事後他與網友分享時也直言媽媽實在有夠派的。

因原po媽媽過於直白的訊息，讓不少網友看了之後笑翻留言表示，「老娘在睡覺是看不懂嗎？快去看」、「重點就是老娘在睡覺，不想起來開門」、「老娘：我在睡覺妳敲什麼敲」，也有相同經驗的網友安慰，「沒關係，你不孤單」、「恩，我也被這樣對待過」。

他沒帶鑰匙出門只好狂敲卻被媽媽怒罵一句瞬間傻眼。圖片來源／ facebook
他沒帶鑰匙出門只好狂敲卻被媽媽怒罵一句瞬間傻眼。圖片來源／ facebook

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