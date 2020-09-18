男年收300萬卻求婚失敗 只因女友覺得「職業低賤」狠斷6年情

一位男網友在Dcard以「6年的感情，因為我的職業低賤而結束」為題發文分享與前女友的故事，他提到自己家裡經營小吃店，因店面是自家的房子不需房租，且位處市區，所以收入還算優渥，「父母一直都希望我能接手，我也覺得家裡的店是個很穩定的工作，所以就在大學畢業後回家接手事業」。

與前女友是在上大學期間相識，原PO表示，他在求學時就有一台二手國產車代步，「下雨天不會淋雨，夏天有冷氣吹，冬天有暖氣，我想這對女生來講應該很爽而且很有面子」，沒想到卻在畢業後，原PO再也無法滿足前女友的虛榮心。

原PO畢業回家接手事業，前女友卻開始拿他跟閨密在當汽車業務的男友來做比較，「閨密男友每天穿襯衫、打領帶，上班人模人樣，我都會被嘴，別人都穿帥帥的，哪像我整天窩在廚房流汗」。

對於女友的反應，原PO只能用「收入」跟她吵，他一個月最低淨賺8萬以上，最高曾有過30幾萬，父母更曾做過50幾萬的收入，「我不相信那個賣車的可以比我賺得多，我一年收入大概200萬，有時還可以到300萬」，豈料前女友在這幾年來還是覺得他做小吃店的事業很沒面子。

原PO已有能力買房成家，但向前女友求婚被拒，「就因為我的職業不夠高尚，我一直在等她想通，但這段6年多的感情在前一陣子還是掰了，我想她可能已經找到可以讓她有面子的男人了」。

文章令許多網友看完後紛紛感嘆，不少人就坦言「不偷不搶沒什麼低賤的」、「還好分了，花六年看清一個人總比後悔60年好，樓主會遇到更好的女生的！」、「她真傻」、「你一定會遇到真心愛你的女孩」、「你女友沒有看人的能力，她只是虛華點」、「在廚房流汗...只有我覺得比穿廉價西裝帥嗎？」。