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情侶出遊2天1夜！他PO明細「女友只花94元」 網傻：何必呢？
情侶出遊該如何分擔共同開銷？日前網上有人大推AA制優點多，引發討論，不過近來就有一名男網友分享與女友到台南2天1夜的旅行開銷，誇張的是，「全程男方花費近7千元，而女方僅花不到百元」，讓一票網友全傻眼了。
一位男網友在PTT發文分享日前與女友到台南2天1夜行程所花的開銷，原PO透露搭客運加火車的車資是2572元，第一天的三餐加上住宿、博物館入場費等花費就要2980元，而交通用的機車是跟親戚借的，不用算入開銷，第二天的飲食花費加景點門票一共1341元，合計2天1夜的行程花了6893元。
文中重點是，上述的6893元由原PO支出，而女友全程「只出了94元」的飲料錢，讓網友全傻了眼。原PO還補充到，「開銷大不大？我是覺得有點多啦！現代出遊成本大略就是這樣，畢竟出意見的一方，比較難理解付帳單那方賺錢辛勞的那面」。
貼文引來不少網友加入留言，「一人三千算省了」、「你算得這麼清楚也是很厲害」、「旅宿1880元是有沒有用旅遊補助啊？」、「原po超省欸！牛肉湯兩個人才150，只有點一碗吧？」、「這種事其實情侶雙方說好就好」、「分擔會輕鬆點，互相節省交通時間成本也好」。
不過，全程女方付出的開銷不到百元也引來網友吐槽，「如果要裝大方就別出遊完上網檢討對方不AA制」、「如果會介意開銷為什麼不交通費各自買各自的？」、「如果學生收入還不夠用，打腫臉充胖子何必呢？」、「我是覺得如果很介意一定要AA」、「一人三千算省了，請客養公主或者AA都是你的錯」。
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