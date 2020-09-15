衛福部最新統計顯示，台灣人「不健康生存年數」高達8.41年，創下歷史新高。如何健康老化，是台灣高齡社會令人頭痛的課題。

怡甄是彭婉如基金會的家管員，目前服務的11個家庭中，超過一半有70歲以上的長輩；其中服務最久也最高齡的90歲楊爺爺，讓她看到「不長照的老年生活」的典範。

她觀察到，楊爺爺的秘訣是「不放棄勞動的機會」，無論上街買菜、煮餐、洗衣都不假他人，一手包辦；而需要爬高爬低、衣被換季等粗重、容易跌倒受傷的家務，則交給家管員。

楊爺爺的生活態度，可以簡單的濃縮成「積極活動，預防臥床」這八個字，完全打破了東方社會傳統「有事，弟子服其勞」的觀念。

20年前，彭婉如基金會在規劃家事服務時，是為了做老人服務：「只要提供精簡省錢的家事服務，長輩就能夠維持在家自立生活的習慣，而政府的長照資源，就用來照顧中、重度的人。」

因此2016年起，彭婉如基金會提出「銀髮家事」的概念，讓獨居長輩、雙老長輩，以及家有70歲以上長輩的家庭，優先得到服務。目前台北地區服務的3,000個家庭中，有高達四分之一為銀髮家庭。

在基金會眾多服務長者家庭經驗中，我們發現台灣的二、三年級生，是一群「宅老人」世代。「宅老人」的宅，可能是因為身體功能退化，不方便出門；可能是因為環境與空間不友善，害怕出門跌倒；也可能退休之後，不知道可以去哪裡。

而這群長照2.0 A、B、C級服務都難以接觸到的長輩，往往是基金會家事服務方案的使用者。他們有很高的比例沒有運動習慣、社會連結較薄弱；在身體因素無法煮飯後，飲食就改以外食為主，多油多鹽且營養不均衡；更令人擔憂的是，家中往往缺少防跌止滑的設施，安全堪慮。

「宅在家老化，送進機構臥床」，是台灣常見的長照故事，這是許多家庭的痛，也是社會沉重的長照負擔。

但就像阿基米德的論點，用小小的支點，能夠撐起地球；簡單的銀髮家事服務，卻可能是打造長輩不進入長照臥床生活的關鍵。

基金會的家事服務的訓練，不再只著重清掃技巧；我們要求家管員對長輩的居家環境安全，要有清楚的概念；要能分辨健忘與失智，更需要學習各種慢性病飲食的注意事項。

此外，銀髮家事服務，往往不只清潔、打掃、煮飯的功能。家管員怡甄所服務的高齡的獨居阿嬤，在膝關節開刀後，變得行動不便；不但無法外出買菜，家務也難以處理，需要家管員協助清掃、買菜、分裝食材。

對難以外出的阿嬤來說，一週最期待的就是家管員來的那一天，可以有人說話聊天。除此之外，家管員也常常自發做起安全看顧的工作；例如，擔心阿嬤自己在家洗澡，萬一跌倒沒人幫忙；便建議阿嬤改在她服務的時間洗澡，以便隨時能幫忙。

經年累月的服務過程中，家管員與長輩之間的關係早已轉化，從家務清潔的提供者，到陪伴者與安全看顧者，更常常是發現長者健康出問題的吹哨者。

40歲以上的中年世代，往往在忙著照顧子女、衝刺事業的時候，猛然回頭發現父母已在不經意中老去、逐漸需要照顧了。這時，台灣子女習慣早早幫父母請外勞，將長輩生活服侍得好好的，以解決照顧的問題。

但若快速將時間軸往後拉，卻會發現外傭的照顧模式，會代替長輩，將原本可以自己做的事都做完了。

例如，為了方便長輩咀嚼，將飯煮的得軟爛，長輩逐漸失去咀嚼的機會，咀嚼功能就退化了；走路緩慢不順就推輪椅，長輩失去自主散步強化肌力的機會……等，這些過度的協助，往往造成長輩加速失能。

為了方便長輩咀嚼，將飯煮的得軟爛，長輩逐漸失去咀嚼的機會，咀嚼功能就退化了；走路緩慢不順就推輪椅，長輩失去自主散步強化肌力的機會……等，這些過度的協助，往往造成長輩加速失能。圖／聯合報系資料照

如果有兩張圖像在你眼前，右邊是由長輩坐在輪椅上由外勞推到外面散步；左邊是即使年紀大，仍自己推著小推車買菜、散步行動自如。前者是台灣大街小巷常見的場景，後者則是彭婉如基金會董事長劉毓秀到瑞典考察時，看到當地的老人家的生活樣貌。

瑞典當地長輩即使行動不方便，仍然推著「助行小推車」自己坐公車買菜。這個畫面點出北歐人對於生活自理的堅持，此模式在瑞典社會已證實能有效壓縮失能，從前端根本剪除長照壓力，成為社會穩定存續的重要關鍵。

回頭看文章開頭提到的90歲的楊爺爺，會驚訝地發現，他的養生哲學跟遠在8,389公里外的北歐社會，不謀而合。

因此，台灣的中年子女應有更大的前瞻性，將眼光放得長遠，不要剝奪父母勞動的機會；用簡單的家務服務，維持其在家生活的能力，就能讓父母維持生活自理、健康自立的生活模式。此種做法可減少疾病風險，並且延後失能，保障其晚年的尊嚴。

關鍵時刻的一個選擇，決定了長輩老年生活品質，以及一個家庭的照顧負擔，甚至是台灣未來高齡社會的存續。

「全文轉載自未來城市(飯煮軟爛、幫推輪椅⋯⋯將父母老後交給外傭，為何反而會害了他們？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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