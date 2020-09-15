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他約會請吃肉圓遭女連珠飆罵自私 網看對話起底牛肉麵黑歷史

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化肉圓百家爭鳴，各有特色。圖中肉圓非事件本身肉圓，示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
彰化肉圓百家爭鳴，各有特色。圖中肉圓非事件本身肉圓，示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

一般人約會初次見面，可能會一起吃飯、逛街或是看場電影，透過一些互動，更認識彼此，增加熟悉度，不過有位男網友只是因為想請女網友吃肉圓，卻換來對方的無理謾罵，一連串的兩人對話曝光也引發網友們議論說，「難道請對方吃肉圓錯了嗎？」

一名網友在臉書社團爆廢公社po出幾張交友社團的對話截圖，並寫道「現在的人交友都這麼兇的嗎？」該名女網友說，「今天晚上18：00請我吃飯見面認識」，還直接詢問了對方電話號碼。

男網友回說「妳要來彰化市嗎？我請妳吃肉圓」，女網友則說「你開車來民雄」、「我不吃肉圓」、「我要照顧媽媽，不可以把她丟在家，為了你這個X渣」，她更講出「死X生，你自己去吃肉圓吃X」，男網友也馬上回說「妳怎麼罵人？」

不料，該名女網友似乎還怒氣未消，接著更是連珠炮般地講出許多難聽的話。她嗆說，哪有人請吃飯請吃便宜肉圓，「你吃大X好了」、「丟臉死了」，而男網友最後也不甘被辱，反問她「第一次見面是要吃什麼大餐？沒水準」，結果被女網友封鎖好友，臉書私訊的對話框最下方顯示「你無法回覆此對話」。

許多網友看了這奇葩交友對話，紛紛在底下留言，有人表示，「彰化肉圓很好吃呀」、「想吃+1」、「原來第一次見面不能吃肉圓」、「可能上一段感情因為肉圓而結束」、「肉圓到底得罪了誰？」，還有網友建議，肉圓加蒜末和辣椒醬更好吃。

更有其他網友爆料說，該名女網友似乎在交友社團上「很有名」，因為上一次她要對方請她吃牛肉麵，結果她反而被罵很慘，也有人認為，「看來她的交友目的就是想貪圖對方請她吃一頓好料的。」不過，也是有其他網友覺得，二個人住在不同縣市，「人家舟車勞頓去找你，至少也請她吃好一點的，例如簡餐店或小飯館之類的吧？」

圖擷自爆廢公社
圖擷自爆廢公社
圖擷自爆廢公社
圖擷自爆廢公社

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