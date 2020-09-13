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男同事不給加臉書 真相曝光讓她臉綠…網友怒喊告

聯合新聞網 / 綜合報導
有位女網友的男同事不願讓她加FB，意外之下才發現她長期被男同事偷拍，且還會po上FB讓大家品頭論足。 示意圖/ingimage
有位女網友的男同事不願讓她加FB，意外之下才發現她長期被男同事偷拍，且還會po上FB讓大家品頭論足。 示意圖/ingimage

職場性騷擾事件層不出窮，有位網友在Dcard女孩板上表示，自己變更衣著一事被當日沒見過的同事問起，追問之下才發現自己竟常常被隔壁男同事偷拍，甚至還會po上他的個人臉書。然而男同事對她並無惡意，公事上甚至幫了她許多忙，讓她心情超矛盾，求問網友「該怎麼辦？」

原po表示，自己平常上班都素顏戴眼鏡，衣服以T shirt搭配牛仔褲為主，可說是非常樸素。然而有天她穿了長裙去上班，一位別層樓的同事忽然傳Line跟她說「難得穿長裙欸！」讓原po納悶「為什麼他知道？他今天又還沒遇到我」。

追問之下，同事才傳一張原po被偷拍的照片給她看，也才發現原來坐旁邊的男同事時常會偷拍她，並Line給他看，有些照片甚至會po在FB上面。原po要求同事讓她看該名男同事的FB，才發現「上面幾乎都是我的醜照...大部分都背影，少部分側臉，難怪我之前說要加他FB，他都說有男人的秘密，原來是上面有我一大堆醜照」。

然而偷拍她的男同事平時對她並不差，「他在公事上幫我很多，算是我的貴人，但他這種行為讓我超無言，心情很矛盾。」因此才po文求助女孩們有沒有什麼辦法可以委婉告知，讓同事別再偷拍她。

許多網友氣憤表示，「呃...當然是請男同事走人了啊」、「這可以跟上司講吧」、「跟本人講個屁，請警方調監視器跟他談啦」、「如果想要和平相處，你就說想加他FB，或直接按好友邀請，讓他自己警惕一下。不想和平相處就直接吉了啦！」、「好噁，我覺得有證據的話可以告」、「直接跟主管說，這已經是騷擾了」。

偷拍 性騷擾 職場 Dcard

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