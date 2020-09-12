女生拜月老＝丟臉、銷不出去？男好奇發問引網砲轟

許多單身男女會藉由拜月老來求一段感情，因此不少月老廟不論平日假日都人潮洶湧，掛上月老靈籤、領紅線戴在手上只為了求一段好姻緣。近期有網友在女版詢問「女生會覺得去拜月老很丟臉嗎？」引來眾網友不解回應「怎麼會？」

原PO表示，雖然有人會認為感情這種事要靠自己，不能迷信，但還是有人會試著求神拜佛，因此好奇女生們會不會覺得去拜月老很丟臉，像是會被貼上「銷不出去」的標籤？

此篇文一曝光，便有許多網友不解為何「拜月老＝丟臉」，「拜啊！還是有機會的」、「姻緣有分善惡，求好桃花啊」、「不會啊！我周遭很多人都去拜誒」、「拜了有用就不會丟臉啊」、「不會，也是一種滿有趣的體驗，而且求姻緣不等於自己不需要努力呀」、「去了就會知道多少男男女女在拜」，也有網友語重心長表示「拜月老不見得是求姻緣，有時候是為了斬斷孽緣」。

多數人認為拜月老並不會如原PO所說「讓人丟臉」的感覺，但拜月老有用或無用網友倒是有不同說法，有用的人分享自己的經驗，有網友說「我個人跟朋友很靈驗，老公跟我當初講的條件一模一樣」、「才不會，我老公就是求來的啊」，但也有拜月老卻遲遲無結果的網友提供經驗，「霞海、龍山寺月老拜好幾年了，穩定單身，供參考」、「拜過，還是母胎單身，給你參考」、「我一個朋友紅線都求N年了還不是一樣」。