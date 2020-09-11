他抱怨跟初次見面女生難聊天 女網友分析2原因獲多數人認同

男女初次認識時最怕就是尷尬，如果有人擅長聊天那氣氛會很熱絡，但有男網友發文抱怨跟不熟的女生真的很難聊，還不如跟男生聊天比較容易，此話一出也讓許多鄉民不以為然，還有女網友分析出2個主要原因，解釋女生為何不想跟男生聊天的原因。

原PO在PTT以「女生很難聊是不是正常？」為題發表看法，他說對於初次見面或者不熟的女生，相較於男生真的很難聊天，如果不知道對方的興趣是什麼，就只能聊一些通俗的東西，例如美食、電影、旅遊等等，他覺得這些東西每個人聊的內容都差不多，根本沒什麼好講的。

他還抱怨很少遇到幽默的女生，反而跟男生還比較聊得來，就像八卦板一些好笑的廢文幾乎都是男生發的，如果跟女生聊這些，她們大多都沒有反應，讓他無奈的想問鄉民們「女生普遍難聊是不是很正常？」

貼文一出就有女網友幫忙分析出2個原因，「不然要聊防疫政策跟專業知識嗎？一直跟女生聊不起來，主因就兩個：外在形象（臉/穿著/肢體動作）勾不起她興趣，或是聊天技能不足（沒話題/不懂延伸/不會提問/枯燥尬聊）讓她覺得無趣」。

其他人也認同這樣的看法，「當你覺得對方很難聊的時候，就該知道對方對你沒興趣也不想跟你聊」、「一個女生這樣可能是難聊，多數女生可能就是純粹不想跟你聊」、「一般而言女生的心防比較重，所以對不認識不熟的人很難聊」、「之前遇過一個女的說，女生本來就不需要想話題，給你參考」、「我女生啦，和朋友聊天是可以坐咖啡廳聊一整天，絕對是你自己不會聊，只好怪罪女生」、「跟隨便一個不認識都可以聊起來，才叫會聊天」。