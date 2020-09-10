妯娌愛計較！解析妯娌不合的7大狀況 最大關鍵原來是這個

嫁入一個家庭後，不止婆媳，妯娌關係也相當考驗女人的智慧！當然女人之間還是有相處融洽的妯娌（尤其當她們的共同敵人是婆婆時），但要是妯娌間出現不公平對待，相處上也就更多摩擦。

妯娌關係的建立

妯娌來自兩個完全不同的家庭，在婚姻關係之前，生活零交集、互不相識、也沒有任何情感基礎，卻在步入婚姻後被迫成了「一家人」，若要晉升成「自己人」也相當不易，且這種關係和諧度，受公婆影響機率極大。

生活沒交集、缺乏感情基礎的姑嫂妯娌，因婚姻關係被「送做堆」，容易產生各種衝突和比較。身為媳婦、丈夫、或大姑小姑，該如何聰明化解？

圖:媽咪拜

妯娌相處７大狀況，公婆是最大關鍵

公婆常會拿妯娌相互比較，即使嘴上不說，心裡通常也會默默做出評比。坦白說，父母對親生孩子都會偏心了，更何況是沒有血緣的媳婦呢？

1. 薪水與工作能力

工作能力強，社經地位自然高、薪水好的女性大有人在，妯娌之間要是出現一位這樣的人，婆家通常也會偏愛，要是孝親費相對「較有貢獻」，另一位妯娌可能就更有壓力。

2. 有上班vs.沒上班

妯娌間，有上班的媳婦自然會被公婆認為較有貢獻，如果不巧另一位是全職家庭主婦，也會被公婆希望多擔待家事，畢竟對他們來說，另一位媳婦「上了一整天的班很辛苦」！

3. 嘴甜與否

公婆對於媳婦的噓寒問暖特別在意，舉凡打招呼、吃飯、睡眠、身體病痛、聊天搭話等都是公婆在意舉動，當妯娌其中一人做到這些面向、而另一人沒有時，多少也會影響地位哦！

4. 嫁妝多寡

以傳統觀念來說，嫁妝可是代表媳婦的地位與價值，也會影響女性在婚姻中的價值與未來。面對沒有血緣與情感基礎的媳婦，公婆也難免會以嫁妝來做衡量。

5. 香火傳承

至今許多公婆仍抱持延續香火的傳統觀念，期待入門媳婦能為家族添男丁。妯娌只要其中一人先得子，另一方就會被催要加把勁。但公婆不知道的是，生男或生女，是由他們兒子的染色體決定啊！

6. 家產分配

通常這也是妯娌計較的一項大事，例如公婆盡力幫其中一個兒子創業贊助，剩下的家產再進行分配時，不免讓另一媳婦與兒子覺得不平，恩怨鬥爭也因此而生。

圖:媽咪拜

妯娌相處融洽的3大心法

心法1：找出適合彼此的相處模式

剛進入婚姻時，先觀察妯娌與公婆家人間的互動，藉以了解個性、習慣、相處模式，讓自己處在一個互不得罪、不失禮的狀態下與對方安然相處。

心法2：有點黏又不會太黏

妯娌來自不同家庭，一下子要從陌生人變成「自己人」有相當的難度。建議彼此可保留些距離美感，了解對方的優缺點，關係上可以親近又不要太親近，彼此在生活上給予支持協助，才能慢慢融入妯娌關係。

心法3：彈性應對

妯娌相處難免有不適應的地方，但記得沒有什麼是不能改變，但也沒有什麼一定要改變。畢竟家庭存在的問題是一個銅板拍不響，有時是公婆、有時是大伯小叔或姑嫂，不全然是自己的問題！能改變的就量力而為，無法改變的就順其自然，盡力做到不被瑣事影響，才能在妯娌關係中維持好風範。