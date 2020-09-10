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家長日奇談 網友分享6大不可思議家長出沒

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡】

學校於新學期舉辦的「家長日」親師座談會（班親會），是爸媽們和老師面對面溝通的好時機，此外討論班務、選出家長代表也是當日的流程之一，BabyHome網友爸媽分享「家長日」奇談，各種意想不到的特殊類型家長都可能在這天親眼目睹...

1. 占用大家時間型

「家長日座談會上，這位家長光講他小孩的事、如何教養小孩就長達十多分鐘，全班爸媽好不容易空出時間參與，這位家長有沒有想過，也許有人不想聽他的長篇大論。」

「我已經連續二年聽同一個家長拿他跟兒子出遊的照片(一大本哦)，講他從老婆過世後他如何走出去的心路歷程，不是我沒同情心而是這跟家長日有什麼關係啊？」

「我最受不了開會中有家長的廢話超冗長，浪費大家的時間，就不能重點式講法嗎？」

2. 炫耀孩子好棒棒型

「參加過兩次就不想去了，同一個媽媽說他兒子在家都打電動、不看書，考試卻都前三名資質好，光聽她一人就講我就要打瞌睡了。」

「以前我當老師時開過班親會，只有少少幾個參加，後來變成家長間炫耀比較大會，我當時經驗薄弱，看到此情景嚇傻了。」

3. 吵架王不爭不痛快型

「這次有2位家長，因為教育理念不同，竟然爭論起來，其中一位本身是老師的家長，咄咄逼人的....。」

「從教室吹不吹冷氣、買不買桶裝水、訂幾份報...都各有意見，這時如果好幾個家長都強勢又不同調，那真的有得吵了。」

4. 想選家長代表型

「碰過有怪獸家長， 不站她那邊的就被罵不得好死， 又有碰到選家長代表時有人馬暗中角力，一開始就氣氛詭譎。」

「相信家長委員很多人是無所求，純粹關心學校和學生事務，但不可置否的有些應該是因為利益關係和順便拓展一下人際關係吧！」

5. 喝醉酒茫茫型

「以前參加小女學校的班親會，我們後面就坐了喝了酒的男子, 台上在發言時他就一直在後面碎碎念，擺明就是要來『指導』學校師長的。」

「兒子們轉學後的第一次家長座談會，小三的哥哥班和小一的弟弟班各來了一個喝醉、臉紅咚咚的家長，令我傻眼。」

6. 口袋比較深型

「孩子念小學，家長會時討論班費收多少，有家長說這學期乾脆收一千，我當時還心裡想不是每個人都很有錢好不好。」

「我小孩國三時家長日決議要收班費3000元，原本甚至還有人說就一次繳5000吧！」

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