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夫年薪450萬元 妻理財觀念讓他不解「是我太計較嗎？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友抱怨太太只想年存50萬到100萬元就好，剩下的拿來及時行樂，讓他感嘆兩人的理財觀念大不同。 圖／聯合報系資料照片
一名男網友抱怨太太只想年存50萬到100萬元就好，剩下的拿來及時行樂，讓他感嘆兩人的理財觀念大不同。 圖／聯合報系資料照片

許多人結婚之後，為了家庭生計和養育子女的費用，金錢方面都會斤斤計較，對於一年到底要存多少存款才夠用，每個人的見解都不同。一名男網友表示自己年薪有450萬元，因為沒有什麼貸款所以也比較沒有壓力，但老婆卻認為一年存個50萬到100萬元就夠了，剩下的可以好好享樂，讓他聽了很不以為然。

原PO在臉書「靠北老婆」寫道自己沒有房貸、車貸等貸款，也不用給孝親費，一年會給老婆大概50多萬元的零用錢，其他家裡的費用就由他來支付。只不過兩人的理財觀念卻大相逕庭，老婆覺得一年存50萬到100萬就夠了，其餘的錢應該拿來及時行樂，讓原PO聽了不敢置信，認為這樣有點花太多。

原PO表示為了日後養老、教育小孩的費用，自己個人的目標認為至少一年要存200多萬元，平時不需要的花費就可以不用花，但每次一聊到錢的問題兩人就會鬧不愉快，讓他不解的想問「是理財的老公對錢太計較，還是老婆的經濟觀念需要再溝通？」

貼文鄉民們的討論，有人酸溜溜的說「年薪450萬的人是不會在這說傻話的」、「隨便一個都年薪200-500萬，這樣還要來靠北」、「這是不是都多打一個0了？」、「原來有那麼多不滿族存在，跟經濟環境不錯的人類」、「年薪450萬的人，會規劃年『存』200萬當退休金嗎？我好懷疑這篇的真實性」、「大家的老公都好會賺哦，然後老婆就都粉會花耶」。

不過也有網友給原PO建議「如果你說的是真的，450萬只給老婆50萬有點少。另外，年存200萬以上比較好，存到2000萬以上比較保險」、「請老婆去上班加減賺，這樣就不會有那麼多時間去及時行樂了，可以省很多」、「錢誰賺的誰做主，但只針對理財這部份，家用家事類除外」、「我覺得還是多溝通溝通，說真的男生有本事現在賺這些錢已不錯了，現代男生不見得會那麽賺錢，有的還老婆狂倒貼補家用及生活，那是你老婆沒遇過差的」。

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