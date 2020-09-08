男要求小13歲嫩妻找工作被岳母批沒擔當 網一看理由：岳母沒說錯

婚姻生活是要靠兩人同心撐起一個家，才能共創和諧美滿。一位男網友表示與妻子育有一名4歲女兒，因有些個人債務須要妻子找份工作分擔，才能提升生活品質，但妻子對找工作不甚積極，連岳母都批評逼老婆工作，「是個爛人」。男網友認為家庭是需要兩人一起努力的，問「我真的不對嗎？」引發網友熱烈討論。

一名30多歲的男網友在《靠北老婆》發文，自述和23歲的妻子年齡相差13歲，擁有一個4歲大的女兒。男網友因個人債務問題，亟須妻子找份工作負擔家庭經濟，改善生活品質。剛好因為暑假，男方家人無法幫忙照顧女兒，只好託給對照顧小孩意願不高的岳母，結果妻子常為了處理小孩的事請假，最後被公司開除。

後來，他希望妻子能再找份工作，但感覺妻子一點不都積極，為此還發了幾次脾氣責罵妻子，之後兩人互動越來越冷淡。而岳母也摻了一腳，對於妻子要不要去工作，岳母「說我很沒擔當，連老婆小孩都養不起」、「說我是個爛人，當初我岳父養三個小孩都沒吭聲」。

男網友覺得委屈，說自己一直都不受岳母喜歡，被嫌「一個男人30幾歲做人力派遣都賺不到什麼錢」，捨不得女兒跟著吃苦。但男網友認為自己雖不是有錢人，但至少他有上班，一天賺1300元、月休4天，既然小孩有岳母幫照顧了，就希望妻子趕快去找份工作，兩人一起努力改善生活，問「我真的不對嗎？」

貼文一出，沒想到眾人一面倒的表示「真的～岳母果然沒說錯」、「你就真的很沒擔當，還不自覺」，網友們認為原PO一直要求妻子找工作的關鍵原因是「個人債務問題」，但「個人債務不應該牽扯到家庭」、「你個人債務為什麼要老婆一起幫你承擔啊！」、「你記得你有女兒嗎？以後你女兒的老公也這樣，你看得起你女婿嗎？」，而且「用罵的是能解決問題哦？溝通兩個字很難嗎？」、直嗆「放開那個23歲的女孩」。

對於原PO自認雖然是個派遣工，但「至少是有工作」的想法，網友認為「你只是有工作而已，不積極去讓你自己有成長」、「1300是做8小時嗎？那應該可以兼職吧？大學生打兩份工一天都有1800了」、「快40了還在做派遣…哪天被淘汰了怎辦？」，建議原PO「創造或提昇自己的價值；你自己知道自己的特質、興趣、專長，最大化地發揮」。

依原PO所寫推算，妻子19歲就嫁給他並生了小孩，有網友真心建議「要不要讓她再去讀書，應該對找工作有些幫助，如果她只有高中畢業又有小孩，真的不好找工作」、「學歷是專業技術的另一個門檻啊」，希望兩人能好好溝通，不要再指責妻子了。