家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

與親戚朋友相伴出遊原是件美好的事情，但若遇上只會出張嘴、不出力的「豬隊友」必定會破壞旅遊氣氛。一名女網友就分享類似經驗，她與婆家家人聚餐時，她的二姑表示不要點餐，但開始上菜後卻從頭嫌到尾，讓她氣得PO文罵道「拜託不要出來吃」。

一名女網友臉書社團「爆怨公社」PO文分享，日前跟婆家家人聚餐，二姑與她坐同桌，要她點菜卻一直拒絕，還表示「隨便都可以」，但當餐點上桌後，她卻開始不斷嫌棄「太酸太鹹」、「不香」、「隨便做的酸菜都比它好吃」，沒有一道菜沒有嫌棄，讓原PO看了直呼「拜託妳在家吃，不要出來吃，吃頓飯都讓我消化不良」。

許多網友看後都紛紛留言，「下次叫她在家煮給大家吃」、「聽完都胃痛了」、「嘴呷嘴嫌（意指口嫌體正直）？跟這種人吃飯很辛苦」、「我們家也是每一道都給評語，我都懷疑家裡每個人都是美食評論家了」、「說隨便的，通常毛最多」、「所以她才不自己點啊！不然自己點的自己嫌很奇怪」、「在人家店裡大聲嚷嚷，讓介紹店家的親戚面子擺哪？實在丟臉至極...」、「太囉嗦叫她自己隔壁坐一桌」。

也有網友回應到，「這就是你經驗不足了，我都會先打預防針，嫌的人下次自己找餐廳跟點菜，沒人敢嫌，屢試不爽」，還有網友建議，故意說跟她說「這是誰誰誰選的店耶！你要不要去跟他/她建議一下？」