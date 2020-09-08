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女友曾是「扭腰露胸」直播主讓他想分手 網友：你才該被放生

聯合新聞網 / 綜合報導
女友曾是直播主，直播內容讓他不能接受。 示意圖／ingimage
女友曾是直播主，直播內容讓他不能接受。 示意圖／ingimage

隨著網路平台興起，主播主的樣貌大不同。近日有網友在「爆廢公社」表示，女友昨晚跟他坦言自己當過直播主，內容就是唱歌、扭腰展現好身材，他聽完不知道怎麼回應，打了「哈哈」二字就去睡，但隔天起床他覺得女友的行為很噁心，網友看了直嗆「我也覺得很噁心，噢我是說你這種想法」。

原Po表示，女友跟他坦承以前做過直播主，女友說直播內容是「在鏡頭前扭扭腰、唱唱歌，偶爾露一下長輩(露胸)這樣」，原Po表示「我問她這樣是能賺多少，她回答了一個讓身兼二職的我才有的收入，於是我打哈哈完之後便去睡了」，但隔天原Po醒來心中一直有小疙瘩，他認為女友這樣很噁心，都被人看一半了，他表示「想分手，下一任找個沒開過直播的才ok...」

網友看了直嗆「因為愛在乎，所以才坦誠」、「好啦你不要別人還要，分一分比較快樂，也不會有疙瘩」、「你只是自卑賺太少吧，在那邊嘴被看光」、「人家一份工比過你兩份工，覺得比不贏所以想分？」、「直播界也是很競爭的，不是每一個都這麼好賺，如果是我，還會覺得很光榮」。

也有人歪樓回應「你醒醒吧你，不要做夢，你根本單身」、「會不會我抖內過」、「感情問題一律建議分手」、「看到每個人都罵你我就放心了」。

直播主

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