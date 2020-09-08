回頭草又甜又毒你吃過嗎？十大「撿回前任」的超走心復合理由

回頭草最好吃？

關於到底該不該吃回頭草，網路上總是有各式各樣的說法，有一派人認為吃回頭草是地獄輪迴，但也有人認為和舊愛重新開始並沒有什麼不對，畢竟無論是分手還是離婚，兩人關係斷開的那一瞬間，其實彼此也都重新歸零，更能在分開時放下過去的錯誤，進而有所檢討和改變。

回頭草像是一把雙面刃，讓人重溫昔日過往的美好，但也會清清楚楚看見彼此的傷疤和不愉快的痕跡，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數劇關鍵引擎》，帶大家看看吃回頭草的人有哪些超走心的復合理由！

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第10名：沒有新對象害怕寂寞

有些人吃回頭草沒有什麼複雜的理由，既不是心靈成長了也不是恍然大悟，純粹就是遲遲沒有遇到看得上眼的新對象，這麼簡單易懂的理由。

房子太大床太空，比起相看兩厭，沒人陪更可怕，不如跟前任待在一起，兩個人總強過一個人，就算是抱持著沒魚蝦也好的豁達心情，吃一把熟悉的最對味的回頭草也甘願囉！

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第9名：已經原諒錯誤改善關係

有些分手是因為當下不可饒恕的過錯而導致，可能是劈腿、可能是欺騙，相信有經驗的人一定很清楚那種既生氣又失望的心情。

有句話說得好，人在怒火中燒的時候是最沒有判斷力的，什麼都聽不進去，當然更不可能彼此坐下來思考解決方法。事過境遷以後，有不少人願意原諒對方重修舊好，畢竟人不是完美的，改正錯誤變成更好的人也算是一種值得鼓勵的成長呀！

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第8名：了解並接受彼此的優缺點

和舊愛重新走到一起，很多時候也是因為徹底了解、並接受對方和自己不一樣的地方，之前爭執的事情，分手想過之後，許多人開始接納彼此的不同。

其實，對自己、對別人都放輕鬆點看待，畢竟一百個人有一百種性格，再契合的情侶也終究是兩個不同的靈魂啊！只有彼此包容和妥協，才能夠取得最佳平衡值，再次穩穩地一起走下去。

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第7名：成長了變得更成熟適合

很多人在情字這條路上，兜兜轉轉最後又回到最初的對象身邊，聽起來像是什麼舊愛還是最美的動人故事，但其實很多時候是因為兩個人都比當初分開時候更加成熟，狀態也比起從前更適合在一起。

當一切被時間整理成最好的樣子，兩人重逢後應該能開始走花路了！

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第6名：覺得對方不可取代

有些情侶在分手後，四處尋尋覓覓卻找不到中意的對象，到最後才發現，自己經常在新對象的身上尋找前任的影子。

直到復合的那一刻才明白，原來當初想放棄的這個人是多麼不可取代，完全就是「有些人說不清哪裡好，但就是誰都替代不了」的最佳示範啊！

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第5名：交友圈有大量交集

因為交友圈嚴重重疊，最終又復合的例子也不少。畢竟分手後三不五時還是會從共同圈子裡聽到消息，好像離開了、又好像沒離開，想不知道對方的近況都難。

加上有些勸和不勸離的熱心朋友，東一個講幾句、西一個說情，聽久了想想好像也沒那麼嚴重，然後就抱著「再試試吧」的心情復合啦！

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第4名：當初因為遠距離才分手

「遠距離」是許多網友公認的感情殺手，小別勝新婚再怎麼浪漫，也經常被慢慢長相思和需要時不在身邊的絕望給磨光，一切都是敗給了距離。

這也是為什麼遠距離分手的情侶復合比例相對較高，因為兩人之間除了「距離」其他都不是問題啊，解決了距離的難關，實在想不到有什麼不在一起的理由，就再試試吧！

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第3名：懷孕決定奉子成婚

分手後因為懷孕而決定復合結婚的回頭草，算是最drama的一種吃法，帶著驚喜（或驚嚇）重拾幸福也挺值得祝福。

因為懷孕的消息，有時候反而會讓兩個不成熟的怨偶瞬間長大，為了愛的結晶放下彼此幼稚的孩子氣，決定再一起攜手努力下去。

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第2名：放不下曾有的幸福回憶

有很多人在分手之後放不下兩人曾有的美好幸福回憶，不管是過了幾天、幾月甚至是幾年後，就算這期間有過新對象，卻總是會想起和那個人的過往種種。

一旦你做什麼都會想到那個人，幾番輪轉之後，總會又因為那些珍貴的回憶而選擇回到彼此身邊，再續前緣。

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第1名：生活習慣熟悉很快適應

和前任再次交往，其實比想像中簡單。一起走過不少日子的兩個人，對於彼此的生活習慣肯定是熟悉的，磨合和適應的時間，也比起新對象來得快速容易。

這股熟悉感很可能成為和前任復合的主因，因為人有時候甚至發現，和回頭草待在一起最舒適，畢竟彼此的習慣都多少互相暸解，省去調整的步驟，可以專心地再次經營兩人之間的關係。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月09日至2020年09月07日，共三年。

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