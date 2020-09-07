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自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

小一新生家庭飆淚指數爆表！10大狀況讓媽媽好崩潰

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡、製圖：陳姝妤】

開學已一周，家有小一新生的媽媽表示孩子狀況一籮筐，10大狀況讓家長好崩潰！據調查，「賴床遲到」、「吵著不想上學，出門前問題一大堆」名列冠亞軍，顯示小一新生雖知道得去「上學」，但仍做了「最後的掙扎」。

有媽媽表示孩子進教室那刻好像上演「生離死別」，還有孩子裝肚子痛跑去保健室避難，甚至有新生爸媽放不下心，開學首日為陪同孩子上學而爆請假潮。許嬰寧心理師表示，小一對孩子來說的確是生活巨變，主要有五大原因，爸媽需將心比心。

家有小一新生，四成家長表示孩子賴床遲到、不想上學

據BabyHome寶貝家庭親子網調查，「小一新生狀況一籮筐，你家上演哪一齣？」，有25%家長表示孩子「遲到、賴床」，其次有18%「吵著不想上學，出門前問題一大堆」，要孩子去上學怎麼會這麼痛苦呢？上學不是一件開心的事情嗎？許嬰寧心理師認為剛進小學的孩子，生活簡直是一場巨變，就像大人突然被丟到國外去生活，沒有認識的朋友、陌生的廁所、陌生的食物...這是一件多麼另人不安的事。

小一新生上學感到不安，許嬰寧心理師分析有以下5因素：同儕比較、手足比較、團體公約、面對衝突、學習挑戰，「對幼小心靈來說，若要面對偌大的變動和挑戰，卻又沒有適當的語言表達，很容易就會出現抗拒、焦慮或情緒不穩的狀況。」家長別再以為「又不像大人要上班要賺錢，小學根本很輕鬆的，不是嗎？」

近兩成孩子早餐來不及吃，一成戴不住口罩

BabyHome本次調查中，另有17%家長提到孩子「早餐來不及吃」，顯示生活習慣仍未調整適應；以及11%「忘東忘西，聯絡簿細節得問其他家長」。目前家長開設班級通訊群組已成常態，若聯絡簿有不解之處，群組裡多有熱心家長協助解答，但此舉也延伸出「孩子消失責任感」的問題。

王意中心理師提到，「當父母總是在群組裡幫孩子代為解決問題，他的問題看似解決了，但也幫孩子做了太多他自己應該要做的事。」當我們越俎代庖，孩子的責任感也一點一滴的遺漏。

在校園規範方面，調查中另有一成家長表示孩子「太熱戴不住口罩」，近日防疫中心指揮官陳時中也對此回應，只要教室保持良好的通風，一定的開窗流通空氣，就可以不用全天戴口罩。」

耐心陪伴孩子走過過渡期，出現3狀況需就醫

身心科醫師建議，家長可和新生孩子約定好接送時間，並準時或提早一點出現，避免寶貝產生無法預期的焦慮；或和孩子約好下課後一起去吃美食、公園玩等，建立放學後的正向連結。對於6歲以上的孩子來說，倘若使用這些策略仍無效，而持續有晚上睡不著、早上起來喊頭痛、肚子痛等現象持續1個月以上，且找不出原因，建議可帶孩子就診評估。

另外，近期許多學校將安排「家長日」進行親師座談，孩子若有學校適應相關問題，爸媽也可把握機會和老師面對面請益溝通，共同幫助孩子融入校園新生活、快樂上學去。

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