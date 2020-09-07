男友擁7房出租⋯她卻因「身高」不想嫁！網傻眼：讓給我

成家立業是許多人的夢想，但相愛容易相處難，結婚後常會遇到經濟壓力、婆媳關係差等多種考驗，有網友表示，男友家裡有錢、婆婆又很好相處，然而因為一個關鍵理由，讓她無法接受。其他網友看完傻眼，直呼「交給我煩腦，妳先撤」。

有網友在臉書專頁「靠北女友」發文表示，男友家裡真的很有錢，光是男友自己就有4個房產租給超商使用、3棟透天厝租給家庭，而且男友的媽媽、未來婆婆也很好相處。

該網友表示，最近發現男友有意要求婚，但她卻無法接受男友的「身高」，她表示，男友只有163公分，以男生而言「真的很矮」，她問「我該不該接受？真的很介意身高，不希望以後小孩比別人矮，怎麼辦？」

其他網友則留言表示「為什麼男生一定要比女生高」、「婆婆很好已經+1000萬分了，你不能全部都要啊，上天很公平的」、「你要找有錢又帥的...沒有兩全其美的..重點是高的也不見得娶你」、「這麼為難就不要，留給下一位。別以為自己的條件高上天」、「高到底能幹什麼用啊？……妳去嫁又高又窮的就好了啊……」。

許多網友都認為該網友不懂珍惜，紛紛留言勸離「候補可能兩百多個，妳不趕時間可以先走」、「妳不能接受身高，其他女生可以接受，再來是現在哪裡可以找到好婆家」、「他也怕生出一個只想著錢不在乎感情的小孩」、「放生妳男友吧…他值得更好的女人擁有他」、「所以你愛的是錢，不是人。麻煩你不要接受比較好，放他去尋找更好的女人吧」。