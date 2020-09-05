沒想到你素顏這麼醜！和男友過夜「卸妝」慘被分手 女心碎

一名女網友分享了自己慘被分手的經驗，她與交往半年的男友出去玩過夜，卸妝時男友突然變很嚴肅，回到家的當天，男友就提了分手，而且還直言自己是「因為外表才追妳的」，更狠心的說出「沒想到妳素顏這麼醜」，讓女網友徹底心碎，其他網友看到也狂勸「真心愛你的人不會在意妳的素顏或是淡妝，這樣的男人不要也罷」。

女網友在臉書「靠北男友2.0」發文說，和男友交往半年左右，男友提議要出去玩兩天一夜，提前過七夕情人節，當天晚上女網友直接卸妝準備睡覺，男友看到素顏後，表情突然變得很嚴肅，當天也就直接睡覺，沒發生任何事，隔天有感覺到男友在不開心，回到家的當天，男友就提了分手。

男友表示經過這次旅行，覺得不適合，所以提出分手，但女網友覺得事情來得太突然，於是又再問了理由，結果男友一連串實話說「老實講，你素顏之後的樣子，我沒辦法接受，你化妝前後根本是不同人，我覺得我被騙了，當初我是看妳外表才追你的，沒想到妳素顏這麼醜」，讓女網友聽了心碎，感覺對自己沒什麼自信了，真的很想哭。

其他網友看了也相當氣憤「這種看外表談感情的人不要也罷，完全不是用真心來交往，不管換了幾個女友也不會維持太久！別為了別人說你什麼都別去在意，生活是自己的，對自己要有自信人也會自然變漂亮！」、「其實妳化一點點淡妝就好，也不會傷皮膚」、「不用難過，這種人分了也好，不要為了他流淚」」但也有人勸女網友轉念「換個角度想，化妝技術還不錯，以後可以當明星的化妝師之類的，再把賺到的錢換成銅板砸前男友」。