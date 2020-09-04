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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

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市場男想婚踢鐵板？女方公職高層家長討500萬聘金 遭轟沒眼光

聯合新聞網 / 綜合報導
一名打算結婚的男網友分享心情，遇到女方家長開出聘金500萬的條件，問大家該怎麼應對。 圖／Ingimage
一名打算結婚的男網友分享心情，遇到女方家長開出聘金500萬的條件，問大家該怎麼應對。 圖／Ingimage

有人曾說結婚不只是兩個人的事，更多時候其實是兩家人的事。有打算結婚的男網友大吐苦水，和女方家長討論時才發現對方「要求甚多」，並舉例光是婚宴聘金禮就開口直逼500萬元。無奈詢問各位前輩們，若是遇到這種情況該怎麼應對才好？

原po補充說明女友只要有不同意見就會被罵，女方家長堅稱不希望女兒受苦，要他沒錢就別想結婚。且言談之中能得知對方家長並不喜歡自己在市場工作的身分，認為環境龍蛇混雜，甚至還牽連家人不會教才會落到這步田地。

他感嘆女方家人是台清交出身，且現職公家機關主管以上層級，家境十分優渥，但這種看不起人的優越感卻讓他無力招架。過來人看到500萬聘金直說就像在賣女兒，觀察互動狀況建議最好還是早早放棄，「奉勸你別結婚了，免得以後連頭都抬不起來」，500萬聘金似乎也暗示著要他知難而退，「就是沒有想嫁女兒的意思」。

不少前輩們覺得女方家長太過勢利，沒有看人的眼光，認為通常會做市場的都很有實力很會賺，「很多都是田僑仔」、「我朋友做市場嫁女兒都送房子陪嫁 」。亦有人分享自己就看過從市場發跡的人，基本上兩間房子、一台賓士、存款500萬沒有問題。

有過來人分析除了抱怨對方態度，也可以說說自己有沒有房產及存款，是家人留下來的亦或是白手起家，能夠證明自己有生意頭腦「那真的靠北有理」。但若是只要求有得吃穿就好，「對方跟著你也是吃苦」，分手會比較好。有房有車又不會讓他女兒受苦，那對方不嫁就是對方的問題了。

結婚 聘金

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