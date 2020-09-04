月薪12萬給家人8萬還被母嫌不夠 她嘆好像「無底洞」

許多人都會為自己的薪水做分配使用，例如家用、孝親費、投資、儲蓄等等，但有位女網友卻發文抱怨自己每個月的薪水有12萬，扣除貸款、生活費後，剩下的錢全部都交給家人，原以為相當足夠使用，沒想到媽媽卻跟她說了一句話，讓她聽了傻眼又無奈，直嘆「到底要多少才夠？」

原PO在臉書「存錢公社」寫道自己目前在外商公司擔任經理，月收入有12萬元，而每個月除了要繳交貸款2萬元之外，還有生活費也要2萬，剩餘的8萬就全部交給家人使用。一般來說，8萬對一般家庭應已夠用，但日前媽媽卻向原PO抱怨說「妳一個月才只有12萬」，讓她聽了非常無奈。

原PO表示，爸媽的工作是務農，她還有個小兩歲的弟弟卻沒有工作，照理說父母還在工作再加上她給的生活費，經濟狀況應該無虞，但聽到媽媽抱怨她賺得不夠多，讓她很感慨。她無奈地說「出社會從38K到42K、70K…現在120K，還『只有』…到底要多少才夠？覺得好像無底洞。」

貼文一出也讓許多網友們相當不解，許多人都痛批「親情勒索都不知足」、「8萬全給家裡，妳自己都不用存錢的嗎？」、「最後媽媽存起來給弟弟，妳會氣死」、「妳出生在一個重男輕女思想的家庭吧，要賺更多供養父母弟弟們」、「妳養壞家人了，難怪他們不知足」。

還有網友安慰並建議原PO說「超過很多人了，已經很棒了。情緒勒索很痛苦，換個環境比較好」、「我是覺得可能妳搬出來住，把錢存起來比較好，不然到最後可能都是你弟弟的」、「多為自己打算，妳應該是8萬給自己存錢吧，其他家用支出」、「整家子都吃妳的用妳的，對妳情緒勒索，妳真的很辛苦，建議心硬起來不要一直付出，給久了人家拿得理所當然」。